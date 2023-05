Circa un paio di mesi fa abbiamo avuto modo di vedere tutta una serie di informazioni su uno degli smartphone della futura gamma di Apple, iPhone 15 Pro Max; negli ultimi mesi diverse indiscrezioni ci hanno lasciato intravedere come alcuni modelli della famiglia iPhone 15 dovrebbero poter vantare diverse novità rispetto all’attuale generazione.

Oggi ci concentriamo su una caratteristica del futuro iPhone 15 Pro Max che, qualora le indiscrezioni si rivelassero corrette, potrebbe stabilire un nuovo primato nel settore mobile.

iPhone 15 Pro Max potrebbe avere le cornici più sottili mai viste su uno smartphone

Avevamo già visto un po’ di tempo fa alcuni vetri protettivi attribuiti ai futuri iPhone 15, a suo tempo avevamo potuto solo ipotizzare a quali modelli di smartphone fossero teoricamente dedicati in quanto non erano disponibili informazioni precise al riguardo.

Ora grazie al prolifico leaker Ice Universe possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere un vetro protettivo per iPhone 15 Pro Max, insieme ad un render sul presunto aspetto dello stesso smartphone.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023

Come potete notare dalle immagini condivise, il vetro di protezione in questione presenta effettivamente delle cornici molto sottili; l’attuale iPhone 14 Pro Max è già ben ottimizzato da questo punto di vista, ma sembra che il modello successivo sia destinato a fare ancora meglio: le cornici dovrebbero essere addirittura più sottili di 2,17 mm rispetto all’attuale modello, addirittura inferiori rispetto a quelle di Xiaomi 13 (1,81 mm) che attualmente è lo smartphone con le cornici più sottili sul mercato.

Secondo precedenti fughe di notizie inoltre, le cornici di iPhone 15 Pro Max dovrebbero essere curve, a differenza di quelle di iPhone 14 Pro Max, conferendo al dispositivo un aspetto più simile a quello di Apple Watch. Non ci resta che attendere pazientemente per scoprire ulteriori dettagli in merito.

