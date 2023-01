Un po’ come fatto da Amazon Prime Video alla fine di dicembre, Netflix ha pubblicato una lista dei migliori film originali in arrivo nel 2023 sulla piattaforma: troviamo novità assolute e attesissimi sequel di ogni genere, da lungometraggi d’azione a commedie, passando per drammi, thriller, fantascienza, avventura e film per tutta la famiglia. Il 2023 di Netflix si prospetta sulla carta molto ricco: andiamo a vedere le novità di quest’anno per quanto riguarda i film.

I migliori film originali in arrivo su Netflix nel 2023: ecco le novità in anteprima

Netflix ha pubblicato in queste ore un video che riassume e anticipa le novità in arrivo tra i film durante il 2023. L’elenco, ovviamente, non è esaustivo e non include tutti i lungometraggi di quest’anno, ma solo una selezione dei più importanti e delle produzioni più attese targate Netflix. Scopriamo insieme i titoli in arrivo, in ordine di uscita:

You People – 27 gennaio 2023

Apriamo le novità 2023 dei film originali Netflix con You People, pellicola con Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny. Una nuova coppia e le rispettive famiglie si trovano alle prese con l’amore moderno e le dinamiche domestiche tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali. Due millennial di Los Angeles, di estrazione sociale diversa, si innamorano e affrontano la prova più dura: conoscere i rispettivi genitori, provocando scontri familiari e culturali. Qui potete vedere il trailer ufficiale di You People.

Da me o da te – 10 febbraio 2023

Per San Valentino è in arrivo sulla piattaforma Da me o da te (Your Place or Mine il titolo originale), commedia romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Debbie e Peter sono grandi amici, ma completamente diversi tra loro. Debbie desidera fortemente avere una routine con suo figlio a Los Angeles, mentre Peter si è adattato al ritmo frenetico di New York. Quando però scelgono di scambiarsi casa (e vita) per una settimana, scoprono che ciò che pensavano di volere è decisamente inaspettato. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Da me o da te.

Luther: Verso l’Inferno – 10 marzo 2023

Proseguiamo con i film Netflix in arrivo nel 2023 con Luther: Verso l’Inferno, film tratto dalla popolare serie TV con Idris Elba. Un serial killer milionario (interpretato da Andy Serkis) ricatta con la tecnologia i suoi nemici e costringe le persone a fare quello che vuole. Si tratta di un formidabile avversario per Luther, che troviamo in carcere in seguito agli eventi accaduti alla fine della quinta stagione della serie. L’uomo ha fallito nel suo tentativo di fermare il cybercriminale, e ora non può fare altro che evadere per cercare di portare a termine il lavoro, con qualsiasi mezzo.

Murder Mystery 2 – 31 marzo 2023

Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano di nuovo insieme in primavera nei panni di detective a tempo pieno con Murder Mystery 2, sequel del film uscito nel 2019. Nick Spitz è un agente di polizia di New York, mentre la moglie Audrey è una parrucchiera con la passione per i romanzi gialli. In questo secondo capitolo, i due rimangono coinvolti in un intrigo internazionale, scoppiato in seguito al rapimento del loro amico durante il suo stesso matrimonio.

The Mother – 12 maggio 2023

In arrivo a maggio The Mother, film d’azione che segue la storia di una donna (Jennifer Lopez), una spietata killer che anni prima, per proteggere e garantire alla figlia una vita tranquilla e normale, si è dovuta separare da lei, scegliendo di darla in adozione. La donna è ora costretta a uscire allo scoperto e tornare in azione perché sua figlia ha bisogno del suo aiuto: la ragazza sta infatti scappando da uomini pericolosi che la stanno perseguitando.

Extraction 2 – 16 giugno 2023

Per accogliere l’arrivo dell’estate sbarcherà su Netflix Extraction 2 (o Tyler Rake 2), film d’azione che vede tornare protagonista Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake, ex membro delle forze speciali dell’esercito australiano. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l’uomo si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali. Ad attenderlo una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano, facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi. Ce la farà? Per scoprirlo toccherà aspettare ancora un po’.

They Cloned Tyrone – 21 luglio 2023

Con John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx, in arrivo a luglio They Cloned Tyrone, film che mischia la fantascienza con un giallo pulp d’azione. È incentrato su una serie di inquietanti eventi che portano tre persone a indagare su una cospirazione governativa, che sembra riguardare esperimenti segreti che coinvolgono la clonazione. Per ora i dettagli non sono molti, ma ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi.

Heart of Stone – 11 agosto 2023

Gal Gadot torna sul “piccolo” schermo ad agosto con un nuovo thriller di spionaggio, diretto da Tom Harper: Heart of Stone. Rachel Stone è un’agente dell’intelligence ed è l’unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione globale di mantenimento della pace e la perdita del suo bene più prezioso e pericoloso. Nel cast anche Alia Bhatt, star di Bollywood, e Jamie Dornan.

Lift – 26 agosto 2023

Sempre agosto sarà il mese di Lift, nuovo film originale Netflix con Kevin Hart nei panni di un ladro di fama mondiale. Quest’ultimo viene reclutato dall’FBI tramite una vecchia fiamma per una missione praticamente impossibile: insieme alla sua banda, deve mettere a segno un colpo durante il volo tra Londra e Zurigo. Nel cast anche Úrsula Corberó (Tokyo ne La Casa di Carta).

Damsel – 13 ottobre 2023

Facciamo un salto fino a ottobre perché l’autunno 2023 di Netflix sarà particolarmente ricco di nuovi film. Si partirà con Damsel, nuovo lungometraggio con protagonista Millie Bobby Brown. La principessa Elodie accetta di sposare un principe, ma scopre di essere stata in realtà scelta come sacrificio per ripagare un antico debito. Verrà gettata in una caverna con un drago sputafuoco: ce la farà a cavarsela e a uscirne viva? Toccherà attendere ancora parecchio per scoprirlo.

Pain Hustlers – 27 ottobre 2023

Ottobre proseguirà con Pain Hustlers, film diretto da David Yates con Emily Blunt e Chris Evans basato sul libro The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Startup di Evan Hughes. Racconta la storia di Liza Drake, una giovane donna che sogna una vita migliore per sé e la figlia. Tra un lavoro malpagato e l’altro, trova impiego in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento in un centro commerciale della Florida. La compagnia rischia il collasso a causa della direzione, ma in breve tempo, grazie all’intelligenza e al carisma della nuova dipendente, guadagna posizioni. L’arrivo di Liza apre dunque le porte a una notevole prosperità economica, ma a quale prezzo? L’aspetto losco degli affari aziendali inghiottirà Liza, che si ritroverà coinvolta non solo nella vita mondana dell’azienda, ma anche in una cospirazione criminale.

The Killer – 10 novembre 2023

A novembre arriverà su Netflix The Killer, film di David Fincher con Michael Fassbender e Tilda Swinton. Racconta la storia di un uomo dal carattere solitario, senza scrupoli, freddo e minuzioso. Si direbbe il killer perfetto, soprattutto perché sa attendere silenziosamente nell’ombra, studiando con attenzione il suo prossimo bersaglio, ma questa attesa porta la sua mente a giocare brutti scherzi. La sua metodica freddezza pare stia scemando per lasciare posto a una coscienza, e la cosa potrebbe portare non pochi problemi con una professione del genere.

A Family Affair – 17 novembre 2023

Tra le novità 2023 di Netflix anticipate c’è anche A Family Affair, commedia con protagonisti Zac Efron e Nicole Kidman, che interpretano due personaggi che hanno una relazione clandestina. Una star del cinema, seguita costantemente dalla sua assistente (interpretata da Joey King), finisce per infatuarsi della madre di quest’ultima. Per ora sono stati diffusi pochi dettagli: ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Leo – 22 novembre 2023

Passiamo all’animazione con Leo, commedia che racconta l’ultimo anno di scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animale domestico di classe: uno sfinito lucertolone di nome Leo (doppiato da Adam Sandler in lingua originale) rimasto bloccato per decenni nella stessa classe della Florida insieme a una tartaruga. Quando scopre che non gli resta molto da vivere, Leo programma una fuga per sperimentare la vita all’esterno, ma rimane invischiato nei problemi degli studenti.

Leave the World Behind – 8 dicembre 2023

Julia Roberts e Mahershala Ali nel cast del film Netflix Leave The World Behind, in arrivo nell’ultimo mese dell’anno e basato sull’omonimo romanzo. Amanda e Clay vogliono concedersi una tranquilla vacanza di famiglia insieme ai figli adolescenti in una casa di campagna appena affittata, ma la speranza si infrange con l’arrivo della coppia proprietaria della casa. Quest’ultima è fuggita dalla città a causa di un incredibile e misterioso blackout senza precedenti. Senza Internet, televisione e radio, le due famiglie non hanno modo di scoprire cosa stia accadendo, e alcuni strani eventi mettono a dura prova la salute fisica e mentale di tutti. Cosa sta accadendo intorno a loro?

Rebel Moon – 22 dicembre 2023

Chiudiamo le anteprime delle novità Netflix del 2023 per quanto riguarda il film con Rebel Moon, pellicola di fantascienza di Zack Snyder. Racconta la storia di una pacifica colonia ai margini della galassia che si ritrova minacciata dall’esercito del tirannico Balisarius (Ed Skrein). In preda alla disperazione, i coloni decidono di inviare una giovane donna con un passato misterioso alla ricerca di guerrieri di altri pianeti, che possano aiutarli a combattere il nemico. Nel cast del film troviamo Sofia Boutella, Charlie Hunnam e Djimon Hounsou.

Questi dunque i migliori film Netflix originali in arrivo nel corso del 2023. Come promesso, vi lasciamo al video “Save the Date” pubblicato dalla stessa piattaforma, nel quale possiamo apprezzare qualche frame in anteprima delle pellicole qui sopra. Quale novità state aspettando di più?

