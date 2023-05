L’acquisizione da parte di Elon Musk sta portando ad una rapida trasformazione di Twitter: il popolare social network sta vedendo crescere in maniera significativa le funzioni a pagamento e nel prossimo futuro della piattaforma ci sono anche i post singoli a pagamento: ad annunciare ufficialmente la prossima introduzione di quest’altra novità è stato direttamente il “padrone di casa”.

Nel prossimo futuro, Twitter introdurrà un nuovo strumento di monetizzazione dei contenuti: alcuni post verranno resi accessibili da parte degli utenti unicamente dietro pagamento. Così facendo, agli autori dei contenuti verrà offerta la possibilità di guadagnare qualcosa anche dai singoli post, al di fuori del già esistente sistema degli abbonamenti (in passato noti come Super Follow). Dal punto di vista degli utenti, pagare ogni singolo articolo risulterebbe più oneroso rispetto all’abbonamento, tuttavia il vantaggio è per i lettori occasionali, che in questo modo potranno pagare unicamente per leggere i contenuti di proprio interesse, anziché sottoscrivere l’intero abbonamento.

L’introduzione di questa novità importante per la piattaforma è stata annunciata nelle scorse ore da Elon Musk, il quale ha comunicato l’avvio del roll out a partire dal mese di maggio 2023. A detta di Musk, la possibilità di pagare l’accesso a singoli articoli sarà una situazione win-win per media e pubblico.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023