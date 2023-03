Venerdì scorso Elon Musk ha ammesso in una e-mail inviata ai suoi dipendenti che ora Twitter vale poco, meno della metà della cifra da lui spesa per acquistarlo lo scorso ottobre. L’imprenditore lo pagò 44 miliardi di dollari, cifra che ora sarebbe decisamente ridimensionata, considerando il valore attuale di Twitter: circa 20 miliardi.

Ma perché rendere noto un fallimento del genere? È servito a Musk per avvertire i propri dipendenti sulla situazione molto precaria in cui il social network si muove, e quindi per giustificare anche i licenziamenti di massa e i tagli alle spese necessari per rendere Twitter sostenibile come azienda. D’altronde si tratta di una e-mail riservata, resa pubblica perché passata sotto gli occhi al New York Times, che ne ha condiviso i dettagli pubblicamente poche ore fa.

Twitter è soggetto a rapidi cambiamenti si legge nel messaggio in questione, cambiamenti che dall’acquisizione hanno coinvolto vari elementi del social network, comprese le finanze, non più rese trasparenti per motivi anche legati alle importanti perdite subite dal social network, soprattutto all’indomani della dipartita degli inserzionisti che temevano gravi ripercussioni in seguito alla direzione Musk.

Comunque, a parte rendere chiara ai dipendenti la situazione in cui si trova Twitter, Elon Musk ha inviato l’e-mail in questione per annunciare ai suoi un nuovo programma per supportare i dipendenti acquistando delle azioni della X Holding, la compagnia di investimento controllata da Musk, compagnia che lui stesso ha usato per acquistare Twitter. Questo programma entrerà in funzione nel caso in cui il valore del social network dovesse scendere al di sotto dei 20 miliardi di dollari.

Il fatto che Elon Musk scriva nella detta e-mail di sperare che Twitter prima o poi arrivi a valere 250 miliardi, potrebbe lasciare un margine di speranza ai dipendenti che in questi mesi hanno dovuto far fronte a importanti cambiamenti.

