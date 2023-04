Giornata ricca di novità per gli appassionati di videogiochi, questa. Dopo Lenovo e ASUS, anche Acer annuncia varie novità interessanti disponibili a breve sul mercato italiano. Si va dai notebook Predator Triton 14, Triton 17 X, Helios Neo 16 e Helios 3D SpatialLabs Edition, al nuovo PC desktop Acer Predator Orion X, passando per i monitor curvi Nitro XZ452CU e Predator X34 V.

Ma oltre ai computer e ai prodotti da gaming c’è dell’altro, un purificatore d’aria, una bici elettrica, un proiettore, un Chromebook e altro ancora. Ma procediamo con ordine, e scopriamo insieme le specifiche tecniche, i prezzi e le informazioni sulla disponibilità italiana di questi nuovi prodotti di Acer.

I nuovi notebook di Acer, da gaming e non

Acer Predator Triton 17 X

Partiamo dal più potente e costoso, edizioni speciali a parte. Acer Predator Triton 17 X (PTX17-71), all’interno di un telaio unibody CNC in metallo integra processori Intel Core di tredicesima generazione, fino a i9-13900HX, abbinati a schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX serie 40, supporta anche la 4090.

Per quanto riguarda le memorie, è possibile configurare questo notebook da gaming con un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR5 a 5600 MHz e SSD PCIe in RAID 0 fino a 4 TB.

Lo schermo di Acer Predator Triton 17 X è un mini-LED da 17″ in formato 16:10, con risoluzione WXGA, frequenza di aggiornamento di 250 Hz, luminosità di picco che supera i 1.000 nit, un’ampia gamma cromatica DCI-P3 al 100% e certificazione Eyesafe per la riduzione della luce blu.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza di un sistema di dissipazione del calore particolarmente curato dotato di tre ventole e heat pipe dedicate per i processori, monta le schede Intel Killer E3100G+ Ethernet e Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i a garanzia di ottimi livelli di connettività e una dotazione di porte completa, con Thunderbolt 4 che permette di supportare due monitor 4K o un 8K singolo.

Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Si posiziona su un livello molto simile Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition, un notebook che condivide con il dispositivo citato i processori, versione massima compresa, ma non le GPU considerando che si ferma alla NVIDIA GeForce RTX 4080, supportati da 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz.

Cambia anche la dimensione dello schermo, in questo caso da 15,6, come cambiano i controller di rete Ethernet Intel Killer E2600 e Wi-Fi Intel Killer 6E AX1675i. Presente anche in questo caso un sistema di dissipazione di nuova generazione e una dotazione di porte completa di due Thunderbolt 4. Come intuibile dal nome, Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition integra la soluzione di tracciamento oculare SpatialLabs, il display 3D stereoscopico e varie tecnologie di rendering per dare vita a scene, oggetti e personaggi in 3D, focus importante per questo portatile, considerando anche l’accesso all’ultima versione dell’app TrueGame per sperimentare il gioco in 3D senza occhiali e altre impostazioni 3D per vari titoli.

Acer Predator Triton 14

Scendendo di prezzo e di livello, fra le novità che Acer ha annunciato oggi c’è anche Predator Triton 14, un portatile più piccolo e sottile, pensato sia per giocare che per lavoro. Si presenta con uno schermo mini-LED da 14 pollici in 16:10 con risoluzione fino a WGXA (2560 x 1600 pixel), 250 Hz di frequenza di aggiornamento, 100% di DCI-P3 e certificazione DisplayHDR 600.

Sotto il cofano ci sono gli Intel Core di tredicesima generazione, fino a i7-13700H e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 o 4050. Acer Predator Triton 14 si può configurare con al massimo 32 GB di RAM LPDDR5 da 6000 MHz e vanta la scheda di rete e Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, un sistema di raffreddamento AeroBlade 3D Fan di quinta generazione.

Acer Predator Helios Neo 16

Chiude questa sezione di nuovi notebook da gaming Acer Predator Helios Neo 16, un portatile dotato di processori Intel Core HX della medesima serie, di GPU RTX 4070 e configurabile con 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e con SSD PCIe NVMe da 2 TB, al massimo.

Lo schermo è un IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate di 165 Hz, 3 ms di tempo di risposta, o con un pannello Full HD con medesima frequenza di aggiornamento, entrambi con NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC.

Acer Chromebook Spin 714

Dai notebook da gaming a un portatile con ChromeOS il passo non è breve. Ma visto che oggi Acer ha lanciato un po’ di tutto, ci concederete questi accostamenti discutibili. Si chiama Acer Chromebook Spin 714 ed è un notebook convertibile dotato di uno schermo da 14 pollici Full HD touch in 16:10, che supporta quindi anche il pennino.

Sotto il cofano ci sono i processori Intel Core di tredicesima generazione e una batteria che promette un’autonomia di 10 ore. Per il resto, è necessario sottolineare per Acer Chromebook Spin 714 la presenza di una webcam QHD 2K che promette videochiamate di qualità, corredata di due microfoni e due altoparlanti, del Wi-Fi 6E, di una tastiera retroilluminata, di un lettore di impronte digitali opzionale e di due porte Thunderbolt 4 che completano una dotazione piuttosto completa.

Acer Aspire Vero 15

Si posiziona su una fascia di mercato simile a quest’ultimo Acer Aspire Vero 15, un notebook attento all’ambiente dotato di un processore i7 Intel Core di tredicesima generazione e con uno schermo Full HD da 15,6 pollici.

Per quanto riguarda le memorie ci sono fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di spazio di archiviazione su due unità SSD M.2. Non mancano poi il Wi-Fi 6E, una fotocamera WHD a 1440p, due Thunderbolt 4 USB C e una HDMI 2.1, fra le altre cose.

Acer TravelMate P2, P4 e P6

Acer definisce questa serie come quella dedicata al business, serie che si aggiorna con i nuovi TravelMate P2, P4 e P6. Il primo è il più economico, disponibile in due versioni con schermo da 14 o 16 pollici in 16:10, configurabile con un massimo di 64 GB di RAM e con processori Intel Core di 13esima generazione abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX 2050.

Acer TravelMate P4 si presenta invece in due modelli dalle medesime dimensioni: un notebook standard e un convertibile, entrambi con display in 16:10 con risoluzione fino a 2,2 K, nonostante il secondo monti un pannello touchscreen con supporto a un pennino. I processori sono gli stessi Intel 13, in questo caso in versione i7 vPro, abbinati alla stessa GPU RTX 2050.

Acer TravelMate P6 14 è il più pregiato e costoso della serie (anche se di poco), dotato di uno schermo OLED con risoluzione 2,8 K, in 16:10. I chip sono Intel vPro con certificazione Intel Evo, fino a i7 di 13esima generazione, mentre la memoria RAM conta 32 GB, la batteria 65 Wh.

Monitor e PC desktop Predator Orion X

PC desktop Acer Predator Orion X

Torniamo alla serie da gaming di Acer per introdurre Predator Orion X (POX-650). Si tratta di un dispositivo di fascia molto alta, che integra un Intel i9-13900Ks con 24 core, 32 thread e un TDP di 150 W. Al suo fianco c’è una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 su Ada Lovelace, con 24 GB di memoria GDDR6X, tanto per avere un’idea. Per tenere a bada le temperature, oltre alle ventole del dissipatore integra anche un modulo di raffreddamento a liquido.

Per quanto riguarda le memorie, la configurazione di serie è dotata di 32 GB DDR-5-5600, di due unità SSD M.2 da 1 TB ciascuna a cui si aggiungono due alloggiamenti per l’espansione. Lato connettività, Acer Predator Orion X può contare sulle Intel Killer E3100G e Intel Killer Wi-Fi 6E AX211, oltre che a una gran quantità di porte.

I nuovi Monitor Acer Nitro e Predator

Acer Nitro XZ452CU V è il monitor curvo più grande cui accennavamo in prima battuta, un dispositivo dotato di uno schermo da ben 44,5 pollici di diagonale e con una curvatura di 1500R. Le proporzioni sono 32:9, la risoluzione 5120 x 1440 pixel, mentre per il resto c’è da menzionare il refresh rate di 165 Hz, il supporto a AMD FreeSync Premium Pro, la copertura DCI-P3 del 90% e VESA DisplayHDR 400. Per quanto concerne invece le tecnologie che riducono l’affaticamento visivo, ci sono BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming, ComfyView e la certificazione Eyesafe 2.0.

Acer Predator X34 V è invece un monitor da gaming curvo a 1800R, un OLED da 32″ con risoluzione UWQHD (3440 x 1440 pixel), rapporto d’aspetto di 21:9 e frequenza di aggiornamento di 175 Hz. Da segnalare i tempi di risposta di 0,1 ms, la copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 99%, la presenza di AMD FreeSync Premium e VRR, oltre alle tecnologie che aiutano a non affaticare eccessivamente gli occhi: BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming, ComfyView e la certificazione Eyesafe 2.0.

Gli extra di Acer: una bici elettrica, un proiettore e un purificatore

L’e-bike Acer ebii

Ve l’avevamo anticipata già due mesi fa, ma ora Acer ha comunicato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano della sua prima bici elettrica, Acer ebii. Si tratta una e-bike con ruote da 20″ che monta un motore da 250 W posizionato sul mozzo anteriore, con freni idraulici a disco, e una batteria rimovibile agli ioni di litio da 460 W montata al di sotto del tubo obliquo che le garantisce 110 km di autonomia teorici.

Questa bici elettrica è dotata di varie funzioni smart, come il blocco e lo sblocco automatico che si attivano quando il proprietario si avvicina alla bici ed entra nel raggio d’azione del Bluetooth. Ci sono perfino delle funzioni di intelligenza artificiale che permettono di adattare l’assistenza meccanica alla potenza della pedalata del ciclista e alle condizioni di guida, un sistema che impara nel tempo per intervenire meglio.

Il proiettore Acer Vero PL3510ATV

Acer Vero PL3510ATV è un proiettore con risoluzione Full HD dotato di un diodo laser dinamico da 4.800 ANSI lumen, con rapporto di contrasto di 50.000:1. Monta la tecnologia di correzione trapezoidale 2D, è certificato IP5X e dotato di un altoparlante integrato da 10 W con supporto alla funzione Audio Return a garanzia di una migliore qualità audio. Può contare anche su un dongle integrato che supporta Android TV, è compatibile con Chromecast per lo streaming video e il mirroring.

Il purificatore d’aria Acerpure Pro Vero

Chiudiamo questa lunga rassegna di prodotti che Acer ha presentato nella giornata di oggi con un purificatore d’aria. Si chiama Acerpure Pro Vero ed è un prodotto equipaggiato di un sensore di qualità dell’aria PM2,5 che permette di rilevare le particelle in sospensione negli ambienti interni grazie a un filtro HEPA 3 in 1 capace di isolare batteri e il 99% delle particelle PM2,5 in sospensione, secondo quanto dichiarato.

Può segnalare la qualità dell’aria tramite 3 indicatori luminosi diversi, mentre con la Modalità Green autoregola la potenza di purificazione in base alle condizioni ambientali. È dotato di un una modalità silenziosa e di alcune accortezze che lo rendono poco energivoro, in ottemperanza alla sostenibilità di cui fa vanto anche nei suoi materiali: il telaio è composto al 35% da materiali riciclati post-consumo (PCR).

Prezzi e disponibilità in Italia

Ad oggi nessuno dei prodotti di Acer citati è disponibile sul mercato italiano, ma lo saranno a stretto giro, ognuno con tempi diversi ma arriveranno tutti entro l’anno. A seguire vi lasciamo un elenco completo con i periodi d’uscita e i prezzi di partenza di tutti, in attesa della disponibilità sullo store di Acer e su Amazon.

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W-56B2) sarà disponibile a luglio da 999 euro

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) sarà disponibile a maggio da 899 euro

Predator Triton 17 X (PTX17-71) sarà disponibile a giugno da 4.599 euro

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) sarà disponibile a maggio da 1.799 euro

Predator Triton 14 (PT14-51) sarà disponibile a maggio da 2.499 euro

Predator Helios 3D 15 SpatialLabsTM Edition sarà disponibile a giugno da 4.999 euro

Acer TravelMate P6 14 (TMP614-53) sarà disponibile a luglio da 1.399 euro

Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52) sarà disponibile a giugno da 1.299 euro

Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-53) sarà disponibile a giugno da 1.249 euro

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53) sarà disponibile a giugno da 1.199 euro

Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) sarà disponibile a giugno da 1.049 euro

Acer TravelMate P2 14 (TMP214-55) sarà disponibile a giugno da 999 euro

PC desktop Acer Predator Orion X (POX-650) sarà disponibile da settembre da 4.999 euro

monitor Acer Nitro X2452CU sarà disponibile nel quarto trimestre da 1.099 euro

monitor Acer Predator X34 V sarà disponibile nel quarto trimestre da 1.299 euro

bici elettrica Acer ebii sarà disponibile da settembre da 1.999 euro

purificatore Acerpure Pro Vero sarà disponibile da maggio, prezzo non dichiarato.

