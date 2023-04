Dopo averne presentati alcuni un mese fa e altri al CES 2023, Lenovo nella giornata di oggi ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di diversi nuovi prodotti, principalmente notebook, oltre a un paio di monitor di fascia alta. Lenovo Legion Pro 7 e 7i, Pro 5 e 5i, Legion Slim 7 e 7i, Slim 5 e 5i e due monitor da gaming Y34wz-30 e R45w-30. Una delle particolarità più interessanti di questi nuovi portatili sta nel Lenovo LA AI, un chip di intelligenza artificiale che promette prestazioni migliori per i giochi.

I nuovi Lenovo disponibili in Italia

I nuovi Lenovo Legion Slim 5, ve li abbiamo già presentati in occasione della presentazione italiana di cui sopra, articolo in cui trovate i principali dettagli e specifiche tecniche, anche dei due monitor Y34wz-30 e R45w-30. Stesso discorso vale per i Legion Pro 7 e 5, di cui trovate tutto qui. In questa sede ci soffermiamo invece sui prezzi e sulle informazioni relative alla disponibilità, ma non prima di aver speso qualche parola sulla novità cui accennavamo: il chip e il software di intelligenza artificiale integrati.

La combinazione di AI Engine+ e il chip Lenovo Artificial Intelligence porteranno ulteriori miglioramenti nelle prestazioni, nel consumo energetico e nella gestione complessiva dell’esperienza dell’utente, senza che i fan di Legion debbano perdere tempo con i settaggi del PC ha spiegato Federico Carozzi di Lenovo Italia, nel presentare questi nuovi prodotti, i primi a montare il chip Lenovo Artificial Intelligence (LA).

Come anticipato, l’obiettivo di questa integrazione è regolare e ottimizzare il sistema di raffreddamento dei dispositivi per far sì che le prestazioni restino elevate anche nelle situazioni più difficili. Il chip Lenovo LA AI alimenta la soluzione AI Engine+ che implementa un algoritmo di machine learning che ottimizza le prestazioni, lavorando quindi in coppia col primo, il quale utilizza l’apprendimento automatico come supporto per monitorare gli FPS, regolandosi in maniera dinamica per fornire le prestazioni massime.

Si tratta insomma di una combinazione di chip e software che permettono a Lenovo Legion Pro 7 e 71, Pro 5 e 5i, Legion Slim 7 e 7i, Slim 5 e 5i di alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni rispetto alla serie di portatili precedenti. Per inciso, ricordiamo che la “i” accanto al numero indica la presenza di processori Intel al posto di quelli di AMD.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità italiana di questi prodotti, Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono già acquistabili a partire da 2.699 euro sul sito di Lenovo, come anche i Legion Pro 5 e 5i, che partono da 1.849 euro. Per gli altri prodotti bisognerà invece attendere il mese di giugno:

Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16″, 8) a partire da 3.099 euro

Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16″, 8) a partire da 1.999 euro

Il monitor Legion Y34wz-30 costa 999 euro

Il monitor Legion R45w-30 costa 1.099 euro

Nel concept store Spazio Lenovo, l’azienda comunica che saranno disponibili anche Legion Pro 7i con Intel Core i9 e RTX 4080 configurato con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB a 3.999 euro, e Legion Pro 5i con Intel Core i7 e RTX 4070, supportato da 16 GB di RAM e con un SSD da 1 TB, al prezzo di 2.699 euro. Comunque, non escludiamo che almeno alcuni dei menzionati arrivino presto anche su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook da gaming del mese, la nostra selezione aggiornata