ASUS annuncia la disponibilità del nuovo monitor da gaming ROG Swift OLED PG27AQDM che adotta un pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms.

Compatibile con NVIDIA G-SYNC, il nuovo monitor ASUS di fascia alta vanta un dissipatore di calore personalizzato e un’ottimizzazione intelligente della tensione per ridurre al minimo ogni potenziale rischio di burn-in OLED e che consente al pannello di raggiungere una luminosità di picco superiore del 17% rispetto ai precedenti ROG OLED, inoltre l’impostazione di luminosità uniforme esclusiva di ROG evita che lo schermo riduca improvvisamente la luminosità quando si cambiano le dimensioni di una finestra più chiara.

ASUS lancia il monitor da gaming ROG Swift OLED PG27AQDM

Il monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM presenta un rivestimento antiriflesso realizzato con una micro-texture che consente di ridurre efficacemente riflessi e distrazioni provenienti dalle diverse fonti di luce ambientale, in più il nuovo software ASUS DisplayWidget Center consente agli utenti di modificare facilmente tutte le impostazioni di base del monitor e le funzionalità legate alla tecnologia OLED tramite un’interfaccia controllabile via mouse e non necessariamente tramite il menu OSD.

Le prestazioni cromatiche sono garantite dalla tecnologia HDR e da altre specifiche di spessore come la luminosità di picco di 1000 nit, la gamma DCI-P3 del 99%, l’eccellente precisione del colore con Delta E<2, il rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e la profondità del colore di 10 bit reali.

Il monitor sfoggia uno stile futuristico e un profilo super sottile, inoltre è anche versatile grazie al pratico aggancio per treppiede che consente il montaggio di dispositivi come le webcam e alle opzioni di connettività che includono una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB.

Disponibilità e prezzi del monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Il monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM è già disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00 euro IVA inclusa. Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon.

