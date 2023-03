La scrivania a pedali che alimenta computer e altri dispositivi svelata al CES 2023 era quindi un indizio di una nuova strategia su cui Acer intende puntare: la mobilità elettrica. Il primo prodotto che inaugura questo reparto si chiama Acer ebii, una vera e propria bici elettrica pensata per la città, piuttosto minimale, tecnologica e smart.

È stata ufficializzata oggi, e il fatto che abbia una pagina dedicata sulla versione italiana del sito web di Acer è un chiaro segno che l’azienda intende venderla anche da noi. Per il momento non ci sono né indicazioni sulla disponibilità né prezzi, ma nell’attesa di saperne di più scopriamone i principali dettagli.

Caratteristiche e funzioni della bici Acer ebii

Acer ebii è una smartbike basata sull’intelligenza artificiale e dedicata a chi abita in città. L’azienda cinese promuove così la sua prima e-bike mai prodotta, un mezzo minimale e molto moderno dotato di varie funzioni che giustificano quel basata sull’intelligenza artificiale.

Specifiche tecniche

Ma prima di tutto qualche numero per capire che tipo di bici elettrica è. Pesa 16 kg (batteria e parafanghi inclusi), ha le ruote da 20″ con dei copertoni antiforatura larghi 2,2″, i freni sono idraulici e a disco (da 160 mm di diametro), monta un motore da 250 W posizionato sul mozzo anteriore e una batteria agli ioni di litio da 460 W montata sotto il tubo obliquo di un telaio in alluminio in taglia unica, scheletro di una bici elettrica lunga 157,8 cm (ruote comprese ovviamente) garantita per un peso massimo di 120 kg (ciclista + bici).

Acer dichiara che ebii è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, che ha una coppia massima di 40 nm e garantisce 110 km di autonomia; servono 2 ore e mezza per ricaricare completamente la batteria. Per il resto, questa bici elettrica monta un sistema di luci anteriori, posteriori e laterali a matrice di LED (8 x 8), ha una sola marcia, un manubrio largo 55 cm, nessun sistema di ammortizzazione (né forcella ammortizzata né sospensione posteriore) né display ma supporta la connettività Bluetooth.

Funzioni smart

L’intelligenza artificiale di Acer ebii riguarda l’intervento di una soluzione software sull’assistenza in pedalata. Il produttore dichiara che ebiiAssist, così si chiama questo sistema IA, è in grado di adattare l’assistenza meccanica alla potenza della pedalata del ciclista, alle condizioni di guida e al livello di supporto impostato (ci sono 3 modalità gestibili dall’app), sistema che impara inoltre nel tempo per offrire un’esperienza migliore.

Fra le funzioni smart di questa bici elettrica c’è ad esempio il blocco/sblocco automatico: quando il proprietario entra nel campo della connessione Bluetooth la bici si sblocca automaticamente, e viceversa si blocca quando l’utente non è più nelle vicinanze. A supporto c’è anche un sistema di avviso automatico che avverte l’utente quando qualcuno sposta la bici, inviando inoltre il posizionamento GPS della stessa. Interessante anche la possibilità di usare la batteria della bici elettrica come power bank per ricaricare il computer o lo smartphone.

Acer ebii vanta inoltre alcune funzioni di sicurezza come il rilevamento dei veicoli in avvicinamento e delle collisioni, oltre a un’app companion che permette di fare tutto dallo smartphone: blocco e sblocco della bici, navigazione e altri dati utili che sopperiscono alla mancanza di un display dedicato.

Come anticipato, Acer non ha ancora condiviso informazioni per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, ma visto che ebii è già presente sul sito web italiano ci aspettiamo di saperne di più a breve.

