Con una mossa inattesa e decisamente sorprendente che potrebbe scombussolare l’intero mercato delle auto elettriche, e non solo, Tesla dà un taglio ai prezzi di listino di Model 3 e Model Y. E i ribassi non sono affatto irrisori, visto che si superano di slancio perfino i 10.000 euro di sconto, come anticipato, il che mette in serio pericolo l’intera concorrenza che potrebbe essere costretta a rivedere i propri listini. Ma prima di giungere a conclusioni plachiamo gli entusiasmi e scopriamo tutto quello che c’è da sapere, paragonando i nuovi prezzi coi precedenti.

I nuovi prezzi in Italia di Tesla Model 3 e Model Y

Non si tratta di una rimodulazione al ribasso destinata solo al mercato italiano, ma questi sconti su Tesla Model 3 e Model Y (in copertina) riguardano sia il mercato europeo che quello statunitense. E a dimostrazione dell’entità di tale riduzione ecco un veloce raffronto fra i prezzi nuovi e quelli precedenti relativi al mercato italiano.

Tesla Model 3 a trazione posteriore ora costa 44.990 euro invece di 57.490 (12.500 euro in meno;

(12.500 euro in meno; Tesla Model 3 Long Range ora costa 52.990 euro invece di 64.490 (11.500 euro in meno);

(11.500 euro in meno); Tesla Model 3 Performance ora costa 59.990 euro invece di 67.490 (7.500 euro in meno);

Tesla Model Y a trazione posteriore ora costa 46.990 euro invece di 49.990 (3.000 euro in meno);

Tesla Model Y Long Range ora costa 53.990 euro invece di 65.990 (12.000 euro in meno);

(12.000 euro in meno); Tesla Model Y Performance ora costa 63.990 euro invece di 71.990 (8.000 euro in meno).

Dunque, si tratta di ribassi sorprendenti, soprattutto per alcuni modelli, in particolar modo per la versione base di Tesla Model 3 che con un pezzo che parte da 44.990 euro farà gola a tanti nonostante si vocifera che la versione restyling sia alle porte. Purtroppo per chi già si sta fregando, c’è da sapere che nessuna delle due (e nessuna versione interessata dagli sconti) raggiunge il tetto massimo di spesa per beneficiare dei nuovi incentivi previsti, il cui limite è fissato a 42.700 euro (cioè 35.000 euro più IVA).

Ad ogni modo, il perché di una mossa del genere? Lo spiega direttamente l’azienda con una nota che chiarisce alcune delle motivazioni che hanno spinto Tesla ad abbassare tanto i prezzi di Model 3 e Model Y.

La nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti attraverso processi di progettazione e di produzione originali ha ulteriormente ottimizzato la nostra capacità di realizzare il prodotto migliore a un costo industry-leading. All’uscita da quello che è stato un anno complicato per via delle interruzioni alla catena di approvvigionamento, abbiamo osservato una normalizzazione di una parte dell’inflazione dei costi; e questo ci permette ora, con fiducia, di trasmettere questa riduzione dei costi anche ai nostri clienti. Con l’aumento della produzione locale di veicoli e l’acquisizione di ulteriori economie di scala a livello globale, stiamo rendendo Model 3 e Model Y ancora più accessibili in tutta l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Per maggiori dettagli, o magari per ordinare direttamente le Tesla Model 3 e Model Y in questione, vi invitiamo a consultare il sito web della Casa di Elon Musk, dove i nuovi prezzi scontati sono già online.

Forse ti sei perso: Musk lancia Tesla Electric, per comprare elettricità dai pannelli solari degli utenti