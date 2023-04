Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock è un nuovo prodotto che si aggiunge oggi alla serie Surface, nei giorni scorsi arricchitasi con la lavagna interattiva Hub 2s. Ingombrante quest’ultimo, particolarmente piccolo il nuovo Surface in oggetto, una adattatore che nasce per offrire la massima portabilità a chi lo usa. Si tratta di un dispositivo fisico che fa da stazione di espansione e strumento ponte per collegare il portatile ad altri dispositivi, ad esempio monitor e altre periferiche.

La novità di Surface Thunderbolt 4 Dock la si intuisce dal nome, il supporto alla connettività Thunderbolt 4 che permette di collegare fino a due monitor 4K a 60 Hz, garantendo inoltre velocità di trasferimento superiori rispetto alla precedente generazione introdotta quasi tre anni fa.

Caratteristiche e prezzo di Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock

Microsoft presenta Surface Thunderbolt 4 Dock come un dispositivo dedicato a Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Laptop Studio, in grado di estenderne la connettività. Grazie al supporto Thunderbolt 4, un moderno standard di connettività che usa il connettore USB-C 4, promette velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, ricarica i dispositivi fino a 96 W (pass-through) e, come anticipato, consente all’utente di connettere due monitor con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Serve quindi nei casi in cui c’è la necessità di usare il notebook in una postazione fissa, negli scenari professionali o meno in cui serve collegarci più periferiche. E per questo Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock, oltre al nuovo standard citato, vanta anche tre porte USB C 4 (una anteriore e due posteriori) e altrettante USB A (idem), un ingresso jack audio da 3,5 mm e una porta Ethernet da 2,5 GB/S e un supporto per il blocco di sicurezza compatibile Kensington.

Chiaramente, pur essendo pensato per Microsoft Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Laptop Studio, funziona anche con altri portatili dotati di una porta USB 4 / Thunderbolt 4, per inciso. Le dimensioni? 150 mm x 75 mm x 21,3 mm.

Per il resto, bisogna aggiungere soltanto che questo nuovo dock integra degli indicatori tattili per aiutare le persone con difetti visivi a identificare le porte, oltre all’attenzione per la sostenibilità da parte di Microsoft, che ha utilizzato la plastica degli oceani per realizzare gli involucri del dock e dell’alimentatore (al 20%), percentuale che sale al 99 considerando i livelli di riciclabilità della confezione intera.

Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock è stato presentato oggi, ed è già in vendita sul sito di Microsoft al prezzo di 365,99 euro, anche in versione aziendale. Vi lasciamo al link diretto per acquistarlo, o per ottenere maggiori informazioni sui dispositivi compatibili.

