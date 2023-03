No, non è un portatile e nemmeno un All-in-One. Si chiama Microsoft Surface Hub 2S ed è una sorta di computer con la forma di una lavagna interattiva, quindi pensato soprattutto per le aziende. Certificato per Microsoft Teams, è un po’ questo il contesto di utilizzo in cui dà il meglio, un prodotto ideale per riunioni, presentazioni e, più in generale, per la collaborazione fra persone.

Caratteristiche e funzioni di Microsoft Surface Hub 2S

Partiamo dalle specifiche tecniche per iniziare a capire di cosa parliamo. Microsoft Surface Hub 2S è disponibile in versione da 50 e da 85 pollici: in entrambi i casi lo schermo è un PixelSense LCD IPS, con trattamento antiriflesso e colore a 10 bit. Il modello più piccolo ha un rapporto d’aspetto 3:2 e una risoluzione di 3840 x 2160 pixel; la versione da 85″ ha proporzioni 16:9, supporta il touch (fino a 20 punti simultanei) e ha una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Per entrambe le versioni, a bordo ci sono CPU Intel Core i5 quad-core di ottava generazione, 8 GB di RAM, un’unità SSD da 128 GB e grafica Intel UHD 620.

Cambia invece la dotazione audio e video con Microsoft Surface Hub 2S da 50 pollici che monta altoparlanti full-range stereo a tre vie anteriori, 8 microfoni MEMS e una webcam 4K con supporto alla connessione USB C e 90 gradi di HFOV. Il modello più grande può contare invece su un gruppo di altoparlanti formato da 4 mid-range anteriori, 2 tweeter frontali e 1 woofer posteriore. Non cambia la dotazione di microfoni, a differenza della webcam, smart (inquadra automaticamente il feed video per i partecipanti da remoto alle riunioni) e con 136 gradi di HFOV.

Per il resto Microsoft Surface 2S ha in dotazione una penna (due per il modello da 85 pollici) e quanto segue di serie: Windows 10 Team Edition (configurabile in Windows 10 o Windows 11 Pro ed Enterprise), Microsoft Teams per Surface Hub, Skype for Business, Microsoft Whiteboard, Microsoft Office (Mobile) e Microsoft Power BI. Chiaramente permette anche di eseguire app come Microsoft 365, Teams Rooms, Microsoft Edge e altre app aziendali di terze parti senza problemi, essendo di fatto un computer vero e proprio.

Disponibilità e prezzi di Microsoft Surface Hub 2S

Microsoft Surface Hub 2S in versione 50″ costa 9.699,99 euro, mentre il modello da 85″ ha un prezzo di listino di 25.699 euro. Essendo un prodotto per le aziende è necessario contattare Microsoft per acquistarlo oppure far riferimento su alcuni rivenditori autorizzati a distribuire i prodotti (li trovi qui). Per maggiori dettagli e per gli accessori dedicati vi lasciamo alla pagina dedicata del sito di Microsoft.

