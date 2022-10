Microsoft ha da poco presentato tanti nuovi dispositivi che vanno a rinnovare la gamma Surface, sottolineando come questa gamma, negli ultimi 10 anni, sia stata capace di sfidare le convenzioni del PC.

Non si tratta di modelli inediti ma di computer di nuova generazione di serie di prodotti già esistenti: nello specifico, sono stati presentati i nuovi Surface Pro 9, primo computer Microsoft disponibile anche con supporto alle reti 5G, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+.

Microsoft rinnova la gamma Surface con tre nuovi dispositivi

Come anticipato in apertura, Microsoft ha presentato i nuovi dispositivi della gamma Surface con cui intende portare il PC nella prossima era dell’informatica. I computer presentati sono tre: l’iconico Surface Pro 9, ulteriormente migliorato rispetto al passato, il classico notebook Surface Laptop 5, disponibile con display da 13,5 o 15 pollici, e la soluzione all-in-one pensata per creator e professionisti Surface Studio 2+, miglioramento della precedente versione.

Fattori comuni tra queste novità sono il sistema operativo Windows 11 e la presenza dei processori Intel Core di dodicesima generazione, al netto del Surface Pro 9, disponibile anche con una soluzione basata su processore Arm e realizzata da Microsoft, in collaborazione con Qualcomm, per portare il supporto alle reti 5G sul dispositivo e renderlo perfetto per lavorare ovunque.

Oltre ai tre nuovi computer, Microsoft ha presentato un paio di nuovi accessori per migliorare ulteriormente l’esperienza utente durante le riunioni ibride (fenomeno su cui Microsoft punta molto e, a testimonianza di ciò, è arrivata la partnership con Meta che porta il meglio dei servizi del colosso di Redmond nel mondo della realtà virtuale).

Microsoft Surface Pro 9: per la prima volta, anche con il 5G

Il nuovo Microsoft Surface Pro 9, erede diretto del Surface Pro 8, combina in un unico prodotto il meglio delle gamme Surface Pro X e Surface Pro, dando all’utente, per la prima volta, la possibilità di scegliere tra una soluzione con supporto alle reti 5G grazie ad un processore Arm e una soluzione più classica con i processori Intel Core di dodicesima generazione.

C’è anche una prima volta da punto di vista del design, dal momento che, adesso, la colorazione non è circoscritta alla cover con tastiera ma si estende a tutta la scocca esterna realizzata in alluminio: è possibile scegliere tra le quattro colorazioni Platino, Zaffiro, Foresta e Grafite.

Il Surface Pro 9 mantiene l’iconica kickstand (l’aletta posteriore per tenerlo in piedi) e un display PixelSense da 13 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto alla penna, migliorato dal chip G6 personalizzato per dare la sensazione di scrivere su un foglio di carta, trovando la massima espressione con il nuovo Ink Focus di Microsoft OneNote o con la nuova app GoodNotes (che arriverà all’inizio del 2023). Sul frontale, poi, è presente una fotocamera HD, altoparlanti Omnisonic e microfoni direzionali.

Volendo dare agli utenti il massimo delle prestazioni di cui hanno bisogno, Microsoft ha scelto di proporre una vasta gamma di scelte per potere configurare il Surface Pro 9: la prima scelta sarà quella del processore, discriminante tra presenza o meno del supporto alle reti 5G; sarà possibile configurare il dispositivo con i processori Intel Core di dodicesima generazione (i5 e i7, con certificazione Intel Evo) e porte Thunderbolt 4 o con il processore Microsoft SQ3 basato su una soluzione Snapdragon con connettività 5G di Qualcomm.

Stando a quanto comunicato da Microsoft, la resa di Surface Pro 9 non cambierà a seconda del processore scelto: il dispositivo, infatti, manterrà prestazioni di alto livello, un’autonomia da un giorno e tutte le funzionalità di sicurezza.

Se scegliendo i processori Intel vi sono le porte Thunderbolt 4, che consentono un maggiore multitasking grazie alla possibilità di connettere più display 4K o di configurare una eGPU, scegliendo la soluzione Microsoft SQ3 sarà possibile sfruttare il dispositivo ovunque, grazie alla connettività 5G; inoltre, questa soluzione è dotata di un’unità di elaborazione neurale (NPU) totalmente nuova, capace di oltre 15 trilioni di calcoli al secondo.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 287 x 209 x 9,3 mm

x x Peso: 879 grammi (Surface Pro 9), 878 grammi (Surface Pro 9 con 5G)

(Surface Pro 9), (Surface Pro 9 con 5G) Struttura esterna realizzata in alluminio Colorazioni: Platino (entrambi i modelli), Zaffiro , Foresta e Grafite (solo Surface Pro 9) Pulsanti fisici: volume e accensione

Schermo: PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 (in 3:2) Profilo colori sRGB e Vivid Frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz Contrasto di 1200:1 Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Colore adattivo (entrambi) con gestione automatica dei colori (solo Surface Pro 9) Supporto al Dolby Vision (solo Surface Pro 9) Protezione con Gorilla Glass 5 di Corning

da con risoluzione (in 3:2) Processori disponibili: Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Microsoft SQ3 con NPU

Memoria RAM: 8 , 16 o 32 GB LPDDR5 (Surface Pro 9) 8 o 16 GB LPDDR4x (Surface Pro 9 con 5G)

Spazio di archiviazione: SSD removibile da 128 , 256 , 512 GB o 1 TB (Surface Pro 9, piattaforma Dimensioni: 287 x 209 x 9,3 mm Peso: 879 grammi (Surface Pro 9), 878 grammi (Surface Pro 9 con 5G) Struttura esterna realizzata in alluminio Colorazioni: Platino (entrambi i modelli), Zaffiro , Foresta e Grafite (solo Surface Pro 9) Pulsanti fisici: volume e accensione Schermo: PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 (in 3:2) Profilo colori sRGB e Vivid Frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz Contrasto di 1200:1 Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Colore adattivo (entrambi) con gestione automatica dei colori (solo Surface Pro 9) Supporto al Dolby Vision (solo Surface Pro 9) Protezione con Gorilla Glass 5 di Corning Processori disponibili: Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Microsoft SQ3 con NPU Memoria RAM: 8 , 16 o 32 GB LPDDR5 (Surface Pro 9) 8 o 16 GB LPDDR4x (Surface Pro 9 con 5G) Spazio di archiviazione: SSD removibile da 128 , 256 , 512 GB o 1 TB (Surface Pro 9, certificato Intel Evo da 256 GB a salire) SSD removibile da 128 , 256 o 512 GB (Surface Pro 9 con 5G) Scheda grafica: Intel Iris Xe (Surface Pro 9) Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 (Surface Pro 9 con 5G) Sicurezza: Chip TPM 2.0 (Surface Pro 9) Microsoft Pluton (Surface Pro 9 con 5G) Accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello Fotocamere: Fotocamera anteriore 1080p (Full HD) con supporto a Windows Hello Fotocamera posteriore da 10 MP con messa a fuoco automatica e supporto alla registrazione video fino al 4K Altoparlanti: stereo da 2W con supporto al Dolby Atmos Porte: 2x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 (Surface Pro 9) 2x USB-C 3.2 (Surface Pro 9 con 5G) 1x porta Surface Connect 1x porta per Cover con tastiera 1x porta per nano SIM (Surface Pro 9 con 5G) Reti e connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.1 GPS , Glonass, Galileo e BeiDou (Surface Pro 9 con 5G) Supporto alle eSIM Reti mobili 5G /4G/3G Sensori: Accelerometro , Giroscopio , Magnetometro , Sensore di colore ambientale Batteria da 47,7 Wh (capacità nominale) Software: Windows 11 Home SSD removibile da 128 , 256 o 512 GB (Surface Pro 9 con 5G)

Scheda grafica: Intel Iris Xe (Surface Pro 9) Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 (Surface Pro 9 con 5G)

Sicurezza: Chip TPM 2.0 (Surface Pro 9) Microsoft Pluton (Surface Pro 9 con 5G) Accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

Fotocamere: Fotocamera anteriore 1080p (Full HD) con supporto a Windows Hello Fotocamera posteriore da 10 MP con messa a fuoco automatica e supporto alla registrazione video fino al 4K

Altoparlanti: stereo da 2W con supporto al Dolby Atmos

da con supporto al Porte: 2x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 (Surface Pro 9) 2x USB-C 3.2 (Surface Pro 9 con 5G) 1x porta Surface Connect 1x porta per Cover con tastiera 1x porta per nano SIM (Surface Pro 9 con 5G)

Reti e connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.1 GPS , Glonass, Galileo e BeiDou (Surface Pro 9 con 5G) Supporto alle eSIM Reti mobili 5G /4G/3G

Sensori: Accelerometro , Giroscopio , Magnetometro , Sensore di colore ambientale

, , , Batteria da 47,7 Wh (capacità nominale)

(capacità nominale) Software: Windows 11 Home

Previous Next Fullscreen

Microsoft Surface Laptop 5: il laptop si rinnova, ora su piattaforma Intel Evo

Il nuovo Surface Laptop 5 è indubbiamente il più convenzionale tra i computer presentati da Microsoft e ha la peculiarità di essere certificato Intel Evo in tutte le sue possibili configurazioni, dal momento che è disponibile con CPU Intel Core di dodicesima generazione (i5 o i7) e con almeno 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Realizzato con struttura in alluminio anodizzato, il notebook è disponibile in due differenti dimensioni: 13,5 pollici o 15 pollici. La peculiarità della versione più compatta è quella di essere disponibile anche con finitura del poggia-polsi in Alcantara; il modello da 15”, invece, è disponibile unicamente con finitura del poggia-polsi in metallo. Che sia da 13,5” o da 15”, il Surface Laptop 5 supporta il multi-tocco e la Penna per Surface.

Si tratta di un dispositivo davvero completo dal punto di vista di porte e connettività, capace di coprire un’intera giornata lavorativa: Microsoft, infatti, dichiara un’autonomia di 17 ore per il modello da 15 pollici e di 18 ore per il modello da 13,5 pollici.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 308 x 223 x 14,5 mm (versione da 13,5 pollici) 340 x 244 x 14,7 mm (versione da 15 pollici)

Peso: 1,272 kg (13,5” con finitura in tessuto) 1,297 kg (13,5” con finitura in metallo) 1,560 kg (versione da 15”)

Struttura esterna realizzata in alluminio anodizzato

Colorazioni: Platino (con poggia-polsi in Alcantara, solo versione da 13,5”), Platino (con poggia-polsi in metallo, solo versione da 15”) e Nero satinato con poggia-polsi in metallo (entrambe le versioni) Pulsanti fisici: volume e accensione

Schermo: PixelSense con diagonale da 13,5 pollici o da 15 pollici , da 201 ppi in 3:2 Risoluzione: 2256 x 1504 pixel (versione da 13,5”) e 2496 x 1664 pixel (versione da 15”) Profilo colori sRGB e Vivid Contrasto di 1300:1 Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Supporto al Dolby Vision IQ Protezione con Gorilla Glass 3 di Corning (versione con finitura della tastiera in alcantara) Protezione con Gorilla Glass 5 di Corning (versione con finitura della tastiera in metallo)

con diagonale da o da , da in 3:2 Processori disponibili, basati sulla piattaforma Intel Evo : Intel Core i5-1235U (solo versione da 13,5 pollici) Intel Core i7-1255U

: Memoria RAM: 8 , 16 o 32 GB (LPDDR5x)

, o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: SSD removibile da 256 , 512 GB o 1 TB

removibile da , o Scheda grafica: Intel Iris Xe

Sicurezza: Chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

e Fotocamera HD 720p con supporto a Windows Hello

con supporto a Windows Hello Audio: altoparlanti Omnisonic con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio

con supporto al e Tastiera: QWERTY retroilluminata con tasti removibili

con tasti removibili Supporto alla penna: progettato per la Penna per Surface e con il protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

per Surface e con il protocollo (MPP) Porte: 1x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 1x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm (ibrido, in+out) 1x porta Surface Connect

Reti e connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

(802.11 ax), Sensori: Luce ambientale

Autonomia: 18 ore (versione da 13,5”) o 17 ore (versione da 15”)

(versione da 13,5”) o (versione da 15”) Software: Windows 11 Home

Previous Next Fullscreen

Microsoft Surface Studio 2+ migliora su tutta la linea: nuova CPU e RTX 3060

L’ultimo dei tre nuovi computer presentati da Microsoft è il Surface Studio 2+, evoluzione del predecessore senza il “+” (ovvero Microsoft Surface Studio 2), che si rivolge ad un’utenza consumer e business, unendo la potenza di un PC desktop alla praticità di un laptop.

Si tratta di un vero e proprio studio per i creatori di contenuti che avranno a disposizione un display da 28 pollici con buona risoluzione, supporto multi-tocco e supporto alla penna, capace di offrire tanta potenza grazie al processore Intel Core i7-11370H (la CPU risulta il 50% più veloce rispetto a quella presente nel predecessore) e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 (che fa in modo di raddoppiare le prestazioni grafiche rispetto al predecessore).

Microsoft Surface Studio 2+ è utilizzabile in svariate configurazioni grazie alla nuova Dynamic Woven Hinge (una cerniera dinamica intrecciata), ultra-resistente, che consente di passare dalla modalità Laptop alla modalità Stage alla modalità Studio senza mostrare minimamente il fianco. Inoltre, il colosso di Redmond ha migliorato la fotocamera, i microfoni e le porte presenti sul dispositivo.

Specifiche tecniche

Dimensioni base: 250 x 220 x 31,45 mm

x x Dimensioni schermo: 637,35 x 438,90 x 12,5 mm

x x Peso: 9,56 kg

Struttura esterna: Cerniera Zero Gravity Pulsanti fisici: volume e accensione Scomparto magnetico per riporre la Penna per Surface

Schermo: PixelSense con diagonale da 28 pollici Risoluzione: 4500 x 3000 pixel (192 ppi, in 3:2) Profilo colori sRGB e Vivid Contrasto di 1200:1 Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Supporto al Dolby Vision Protezione con Gorilla Glass 3 di Corning

con diagonale da Processore: Intel Core i7-11370H

Memoria RAM: 32 GB (DDR4)

(DDR4) Spazio di archiviazione: SSD da 1 TB

da Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6

con di memoria GDDR6 Sicurezza: Chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

e Fotocamera Full HD 1080p con supporto a Windows Hello

con supporto a Windows Hello Audio: altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio

con supporto al e Tastiera: QWERTY con tasti removibili

con tasti removibili Supporto alla penna: progettato per la Penna per Surface e con il protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

e con il protocollo (MPP) Porte: 3x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 (supporta fino a tre display 4K a 60 Hz) 2x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm (ibrido, in+out) 1x porta Gigabit Ethernet

Reti e connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

(802.11 ax), Sensori: Luce ambientale

Software: Windows 11 Pro

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità dei nuovi computer Surface di Microsoft

Tutti e tre i nuovi dispositivi computer della gamma Microsoft Surface sono già disponibili al pre-ordine in Italia attraverso il Microsoft Store.

Microsoft Surface Pro 9 esce ufficialmente l’8 novembre 2022 ed è configurabile in quattro colorazioni, Platino, Zaffiro, Foresta e Grafite, e con prezzi che partono da 1329 euro per la versione con Intel Evo Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD ma senza supporto alle reti 5G e senza cover con tastiera (il cui prezzo parte da 159,99 euro), disponibile nelle colorazioni Platino, Nero, Rosso papavero, Foresta e Zaffiro. Chi deciderà di effettuare il pre-ordine, riceverà in omaggio la Surface Slim Pen 2 dal valore commerciale di 134,99 euro.

Pre-ordina il Surface Pro 9 sul Microsoft Store

Microsoft Surface Laptop 5 sarà il primo dei tre nuovi dispositivi ad arrivare sul mercato (il 25 ottobre 2022) ed è configurabile in tre colorazioni, Platino (con poggia-polsi in Alcantara), Platino e Nero (con poggia-polsi in metallo), e con prezzi che partono da 1209 euro per la versione con display da 13,5 pollici e finitura in Alcantara, Intel Evo Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Chi deciderà di effettuare il pre-ordine, riceverà gratuitamente gli auricolari Surface Earbuds dal valore commerciale di 219,99 euro.

Pre-ordina il Surface Laptop 5 sul Microsoft Store

Microsoft Surface Studio 2+ esce ufficialmente l’1 novembre 2022 ed arriva nell’unica configurazione Intel Core H35 i7 di undicesima generazione, 32 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, proposta al prezzo di 5389 euro.

Pre-ordina il Surface Studio 2+ sul Microsoft Store

Oltre alle promozioni sui pre-ordini, Microsoft sottolinea che, sul proprio store ufficiale, studenti, genitori e insegnanti possono avere il 10% di sconto extra su tutti i dispositivi della gamma Surface, inclusi i tre nuovi prodotti.

Potrebbero interessarti anche: Meta Quest Pro è ufficiale, forte della nuova partnership con Microsoft e Migliori notebook Microsoft di questo mese: ecco i nostri consigli