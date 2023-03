All’inizio di questo mese è emerso che iPhone 15 Pro adotterebbe un pulsante del volume unificato e un nuovo pulsante di disattivazione dell’audio sensibile alla pressione.

Alcuni file CAD appena trapelati supportano questa teoria e offrono uno sguardo più da vicino al nuovo design del futuro iPhone 15 Pro.

Ecco i presunti nuovi pulsanti di iPhone 15 Pro

Il leaker ShrimpApplePro ha condiviso tramite Twitter un inedito disegno CAD di iPhone 15 Pro dove si vede chiaramente il nuovo design dei pulsanti del volume e dell’interruttore per silenziare l’audio.

Invece di due pulsanti separati per aumentare e diminuire i livelli del volume, è visibile un solo pulsante capacitivo, inoltre il pulsante di disattivazione dell’audio non è più un interruttore, ma un pulsante a pressione.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

I file CAD condivisi oggi sembrano indicare che iPhone 15 e iPhone 15 Plus non adotterebbero il nuovo design del pulsante mute, in quanto manterrebbero il design a interruttore. Il video suggerisce anche una minore protuberanza della fotocamera più piccola su iPhone 15 Pro Max.

Secondo precedenti indiscrezioni Apple adotterebbe pulsanti a stato solido per i prossimi iPhone, inoltre iPhone 15 Pro e Pro Max sarebbero più cari e molto più potenti.

In copertina: iPhone 14 Pro

