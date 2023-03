Nella serata di ieri, secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi ancora supportati, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Entrambi hanno ricevuto il Patch Tuesday di marzo 2023, un aggiornamento che include correzioni e miglioramenti all’esperienza complessiva; Windows 11 22H2 riceve, inoltre, un gran numero di funzionalità tramite un aggiornamento cumulativo. Andiamo, quindi, a scoprire tutte le novità di questi aggiornamenti.

L’aggiornamento “Moment 2” di Windows 11 è ora disponibile per tutti

Gli utenti di Windows 11 22H2, la più recente versione del sistema operativo a finestre del colosso di Redmond, stanno ricevendo l’aggiornamento “Moment 2” in veste di aggiornamento cumulativo.

Reso disponibile come aggiornamento facoltativo alla fine del mese scorso, Moment 2 (codice KB5022913) arriva tramite la build 22621.1344 del sistema operativo ed è ora disponibile per tutti.

Questo aggiornamento va a introdurre un gran numero di nuove funzionalità sulla più recente versione di Windows 11 di cui vi abbiamo già parlato in maniera dettagliata un paio di settimane fa. Per scoprirle, vi rimandiamo all’articolo dedicato. Le note di rilascio ufficiali, invece, sono consultabili in questa pagina.

Windows 10 e Windows 11: le novità del Patch Tuesday di marzo

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poco avviato il rilascio del Patch Tuesday di marzo 2023, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutti i sistemi operativi attualmente supportati dal colosso di Redmond.

Nel caso di Windows 11, l’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 22H2, arriva la build 22621.1413 (con l’aggiornamento etichettato come KB5023706); per quelli che, invece, eseguono la vecchia 21H2, arriva la build 22000.1696 (KB5023698).

Per quanto concerne Windows 10, invece, le uniche versioni ufficialmente supportate sono le 20H2, 21H2 e 22H2 che ricevono, rispettivamente, le build 19042.2728, 19044.2728 e 19045.2728 (in tutti i casi, l’aggiornamento è etichettato come KB5023696).

Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 11 22H2 (build 22621.1413)

L’aggiornamento in distribuzione per coloro che eseguono l’ultima versione disponibile di Windows 11, ovvero la 22H2 rilasciata a partire da settembre in veste di Windows 11 2022 Update (primo vero feature update del sistema operativo), porta con sé le fisiologiche correzioni e miglioramenti di sistema per quanto concerne prestazioni e affidabilità.

In ambito sicurezza, il Patch Tuesday di marzo 2023 corregge due vulnerabilità zero-day sfruttate attivamente e un totale di 83 difetti, nove dei quali catalogati come “critici” per aver consentito attacchi tramite esecuzione di codice da remoto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 11 21H2 (build 22000.1696)

Coloro che eseguono la versione 21H2 di Windows 11 stanno ricevendo un aggiornamento leggermente diverso rispetto agli altri.

Di per sé, l’aggiornamento “risolve i problemi di sicurezza per il sistema operativo Windows” e va ad aggiungere alcuni miglioramenti già inclusi nel precedente aggiornamento facoltativo (KB5022905) rilasciato lo scorso 21 febbraio. Nello specifico, l’aggiornamento va a migliorare la sicurezza delle funzionalità interne al sistema operativo.

In generale, è lo stesso aggiornamento rilasciato per la versione 22H2 ma il numero di aggiornamento dello stack di servizio è diverso (22000.1630).

È giusto rammentare che, presto, i PC che eseguono Windows 11 21H2 verranno presto aggiornati automaticamente alla più recente versione 22H2.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 10

All’interno delle note di rilascio ufficiali, Microsoft parla in prima battuta del fatto che l’aggiornamento “risolve i problemi di sicurezza per il sistema operativo Windows”

L’aggiornamento, inoltre, va a completare l’aggiornamento facoltativo di febbraio (KB5022906), e corregge le medesime vulnerabilità risolte su Windows 11.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi:

Windows 10: “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Verifica disponibilità aggiornamenti”

Windows 11: “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”

