Microsoft ha modificato la pagina di supporto che mostra lo stato dei problemi noti in Windows 11 21H2, dichiarando di avere avviato il processo per aggiornare automaticamente i dispositivi che eseguono questa versione del sistema operativo alla più recente versione 22H2.

Il tutto, nonostante la versione 21H2 di Windows 11 (ovvero la release iniziale), rilasciata su scala globale a partire dal 4 ottobre 2021, sia ancora ufficialmente supportata fino al 10 ottobre 2023.

Windows 11 22H2 sarà presto un aggiornamento automatico

Torniamo ad occuparci di Windows 11, quello che attualmente è il più recente sistema operativo di casa Microsoft. Il sistema operativo, rilasciato a partire dal 4 ottobre 2021 con la release iniziale 21H2 ha già ricevuto parecchi aggiornamenti, tra cui l’aggiornamento delle funzionalità dello scorso anno, chiamato Windows 11 2022 Update e noto con la dicitura 22H2, rilasciato a partire da settembre 2022.

Finora, il colosso di Redmond non ha mai “obbligato” gli utenti ad aggiornare il proprio computer alla più recente release del sistema operativo ma adesso sembra che le cose stiano cambiando.

Nella giornata di ieri, infatti, Microsoft ha aggiornato la pagina di supporto “Windows 11, problemi noti e notifiche della versione 21H2” (la modifica è presente nella pagina in inglese ma non ancora in quella in italiano) introducendo un nuovo avviso in evidenza che mostra lo stato corrente al 26 gennaio 2023. Questo è quanto riportato:

Oggi iniziamo ad aggiornare automaticamente i dispositivi consumer e aziendali non gestiti che eseguono Windows 11 nelle versioni 21H2 Home e Pro alle versioni 22H2. Da Windows 10 aiutiamo gli utenti Windows a rimanere aggiornati e protetti con le versioni supportate di Windows tramite gli aggiornamenti automatici. Stiamo utilizzando questo stesso approccio per Windows 11 per aiutarti a rimanere protetto e produttivo. L’aggiornamento automatico a Windows 11, versione 22H2, avverrà gradualmente a partire dai dispositivi che utilizzano la versione 21H2 da più tempo. Come sempre, avrai la possibilità di scegliere un momento conveniente per riavviare il tuo dispositivo e completare l’aggiornamento.

La logica di questo aggiornamento automatico è, quindi, la sicurezza: Microsoft sostiene che una più recente di Windows tenga più al sicuro i consumatori. L’aspetto curioso, tuttavia, è che in teoria la versione 21H2 del sistema operativo sarebbe supportata ancora per circa nove mesi, ovvero, come anticipato in apertura, fino al 10 ottobre 2023. L’azienda, quindi, sta mostrando un approccio proattivo, muovendosi in anticipo piuttosto che scegliere di attendere la fine del supporto.

Come funzionano gli aggiornamenti automatici o come aggiornare manualmente

Dalle parole del team di supporto di Windows 11, è possibile intuire, a grandi linee, il funzionamento degli aggiornamenti automatici, introdotti già con il precedente Windows 10. Gli aggiornamenti delle funzionalità vengono scaricati e installati automaticamente sul dispositivo, dando comunque all’utente una certa libertà sul momento per lui più consono per potere completare l’aggiornamento (ovvero il momento in cui effettuare il riavvio necessario per portare a termine l’operazione).

Va, tuttavia, segnalato, che qualora Microsoft rilevasse un problema come, ad esempio, l’incompatibilità con il dispositivo, potrà sospendere l’aggiornamento (blocco di protezione) fino alla risoluzione del problema.

Qualora invece eseguiate ancora Windows 11 21H2 sul vostro computer, e vogliate effettuare l’aggiornamento manuale alla release 22H2 senza dovere attendere l’aggiornamento automatico, sarà sufficiente seguire la procedura classica tramite Windows Update: basterà aprire le Impostazioni di sistema e seguire il percorso “Windows Update > Verifica aggiornamenti” e, una volta visualizzato l’aggiornamento, selezionare “Scarica e installa”. Al termine dell’operazione di download e installazione, il computer chiederà di essere riavviato per apportare le modifiche necessarie.

