Windows 11 rappresenta il presente e il futuro più a breve scadenza di Microsoft, tuttavia c’è già chi rivolge lo sguardo all’orizzonte e intravede (non troppo) in lontananza la futura versione Windows 12: questa volta a lasciarsi sfuggire il presunto periodo di lancio della nuova versione del sistema operativo per computer più diffuso al mondo è stato un partner importante come Intel.

A dare diffusione a questa indiscrezione attraverso un post su Twitter successivamente cancellato è stato il leaker di informazioni hardware @leaf_dobby: riportato da Video Cards, il tweet in questione faceva riferimento alla presunta — e tutt’altro che inverosimile — conoscenza da parte di Intel della finestra temporale di rilascio della versione di prossima generazione del sistema operativo Windows. Il nome di Windows 12, come si legge di seguito, fa capolino nella documentazione interna relativa alla piattaforma Intel Meteor Lake, dove si indica il supporto a tale versione dell’OS.

Ecco il tweet:

“MTL-S has additional 5.0 x4 from CPU(for M.2?)

5.0 x16

5.0 x4

4.0 x4

From CPU Direct

No AVX512 Z890 has additional 4.0 x4 from chipset, x24 Gen4 lanes total

Wi-Fi 7 debut It says support windows 12 on OS list(?) Now only 6P+8E and 6P+16E, 8P under dev?

That’s everything I know”

Allo stato attuale, sia Intel che Microsoft hanno declinato l’invito a rilasciare dei commenti sulla questione, tuttavia non è la prima volta che il nome Windows 12 spunta nei nostri radar. Se ben vi ricordate, nel mese di luglio dello scorso anno si era parlato della possibilità di un ritorno da parte di Microsoft ad un piano di rilascio triennale delle nuove versioni di Windows, con la conseguenza di collocare già nel 2024 il possibile periodo di lancio del successore di Windows 11.

Pur in mancanza di conferme (o smentite) ufficiali sulla prossima release, di recente abbiamo visto come Microsoft abbia iniziato a sperimentare una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows 11. Del resto, la volontà di investire sull’AI è stata confermata anche in una recente intervista resa ai colleghi di The Verge dal capo del consumer marketing di Microsoft:

“Iniziando a sviluppare future versioni di Windows, penseremo ad altri ambiti nei quali l’AI dovrebbe giocare un ruolo naturale nell’esperienza d’uso”.

Se Microsoft vorrà fare sul serio con l’intelligenza artificiale su Windows 12, di sicuro non potrà fare a meno di lavorare gomito a gomito con i vari Intel, Qualcomm e AMD. In questo senso, il fatto che il nome della futura versione del sistema operativo di Redmond sia apparso proprio nella documentazione di Intel non rappresenta una sorpresa: l’implementazione di funzioni di AI non potrà che passare attraverso una migliore integrazione tra hardware e software.

Arrivando alle battute finali, la piattaforma Intel Meteor Lake dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2024, anticipando di poco il terzo compleanno di Windows 11 e suggerendo un debutto di Windows 12 a stretto giro di posta. Prendete quanto detto con le pinze, il tempo per saperne di più non scarseggia.

