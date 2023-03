Importanti novità sono in arrivo da Microsoft, che si sta preparando a testare pubblicamente le principali nuove funzionalità di Windows 11 ancora più in anticipo rispetto al loro rilascio ufficiale.

In pratica, attraverso un nuovo canale Canary per Windows Insider il colosso di Redmond consentirà a chiunque di provare in anteprima build di Windows che includono importanti modifiche (come ad esempio il kernel, le API e altre parti del sistema operativo).

Microsoft si sta preparando a Windows 12

Stando a quanto è stato anticipato di recente da Microsoft, questo nuovo canale Canary rientra tra le novità legate al lancio di Windows 12, attesa prossima versione del sistema operativo del colosso di Redmond e potrà essere considerato come il luogo in cui sarà possibile visualizzare in anteprima le modifiche alla piattaforma che richiedono tempi più lunghi prima di essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

Il team di Microsoft ci ha tenuto a precisare che il nuovo canale Canary è progettato per visualizzare in anteprima le versioni del suo OS che sono state appena create nei laboratori e le versioni saranno più frequenti rispetto all’attuale canale Dev ma, come conseguenza di ciò, saranno anche meno stabili.

In sostanza, questo canale è consigliato soltanto agli utenti che possano fare affidamento su una buona esperienza tecnica, in quanto le nuove funzionalità saranno disponibili all’inizio del ciclo di sviluppo dell’OS (e quindi con pochissime convalide, scarsa documentazione di supporto ed eventuali problemi importanti, che potrebbero comportare l’impossibilità di utilizzare correttamente il PC).

Diventano così quattro i canali che Microsoft userà per testare le novità di Windows:

Canary – include le ultime modifiche alla piattaforma all’inizio del ciclo di sviluppo, con build potenzialmente instabili

Dev – include le ultime build di anteprima del sistema operativo con nuove funzionalità

Beta – include build di Windows 11 più stabili del canale Dev

Release Preview – include un'anteprima delle correzioni e delle nuove funzionalità che stanno per essere rilasciate pubblicamente

Microsoft, infine, ha precisato che gli utenti che attualmente si trovano nel canale Dev saranno automaticamente spostati nel nuovo canale Canary e dovranno eseguire un’installazione pulita di Windows 11 per tornare al canale Dev.