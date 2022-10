Un nuovo concept immagina cosa Apple potrebbe avere in serbo per il futuro watchOS 10 per quanto riguarda le nuove funzionalità per Apple Watch Ultra, le attività dal vivo e altro.

Ecco come potrebbe essere WatchOS 10 secondo un nuovo concept

Le Live Activities portano notifiche in tempo reale e continuamente aggiornate sulla schermata di blocco dell’iPhone e sull’isola dinamica su iPhone 14 Pro.

Il concept di Parker Ortolani immagina che Apple potrebbe portare una funzionalità simile sull’Apple Watch con watchOS 10 con notifiche intelligenti in tempo reale relative ad esempio agli ordini effettuati, ai risultati sportivi e le corse dei mezzi pubblici.

Parker immagina anche come potrebbe apparire una nuova app dedicata allo sport di Apple e una schermata iniziale ridisegnata più personalizzabile con supporto per cartelle e diverse opzioni di ordinamento.

Una nuova app Fitness potrebbe inoltre introdurre una funzionalità incentrata sul recupero che potrebbe suggerire in modo intelligente quando prendersi un giorno di riposo dall’allenamento senza influire sulle serie di obiettivi e su altri dati di fitness.

In esclusiva per Apple Watch Ultra, Parker immagina infine come potrebbe essere una nuova app “Esplora” per attività come luoghi per escursioni, sentieri e altro ancora e anche un’app Safari dedicata per sfruttare l’ampio display del nuovo smartwatch di Apple.

Sugli Apple Watch arriveranno sei attese funzioni entro la fine dell’anno, alcune delle quali saranno esclusive del più recente e performante Apple Watch Ultra, mentre le altre arriveranno su tutti i modelli che sono supportati da watchOS 9.

