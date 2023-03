Xiaomi, il terzo produttore di smartphone al mondo per volume di vendite dopo Apple e Samsung, ha annunciato per la prima volta l’intenzione di iniziare lo sviluppo di auto elettriche nel 2021.

All’epoca il co-fondatore e CEO Lei Jun affermò che nei successivi 10 anni Xiaomi intendeva investire fino a 10 miliardi di yuan (circa 1,36 miliardi di euro) nella sua nuova divisione di auto elettriche.

Il primo presunto modello senza camuffamenti della vociferata berlina elettrica con nome in codice MS11 è apparso in una serie di fotografie trapelate sui social media cinesi alla fine di gennaio e dovrebbe essere svelato nel 2023 prima dell’inizio della produzione, che partirà nel 2024 come appena confermato dalla società.

Xiaomi conferma che la sua berlina elettrica debutterà nel 2024

Secondo Lei Jun, Xiaomi prevede di iniziare la produzione della sua prima auto elettrica durante la prima metà del 2024.

Il CEO ha dichiarato che la produzione di auto elettriche di Xiaomi è progredita oltre le aspettative e i prototipi hanno recentemente completato con successo i test invernali.

All’incontro parlamentare annuale tenutosi a Pechino, Lei ha confermato che nel 2022 Xiaomi ha investito più di 3 miliardi di yuan (oltre 400 milioni di euro) nella sua divisione di auto elettriche, aggiungendo che il personale del suo dipartimento di ricerca e sviluppo è salito a più di 2300 addetti.

I dettagli a riguardo rimangono scarsi, ma stando a quanto trapelato la MS11 sarebbe una rivale della Tesla Model 3. I media cinesi suggeriscono che l’auto elettrica di Xiaomi sarà posizionata nella fascia di prezzo medio-alta e sarà offerta in due versioni distinte: un modello base con batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) fornita da BYD e un modello più lussuoso con una batteria agli ioni di sodio prodotta da CATL.

Lei ha precedentemente accennato che Xiaomi sta sviluppando fino a quattro modelli di veicoli elettrici, incluso un SUV programmato per debuttare nel 2025.

Potrebbe interessarti: Auto elettriche, quanto costa la ricarica in Italia