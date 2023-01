Dopo che i prototipi sono stati avvistati durante dei test sulla neve in Cina, oggi sono trapelate le presunte foto della prima auto elettrica di Xiaomi senza camuffamenti.

L’auto elettrica di Xiaomi potrebbe debuttare con il nome commerciale “Modena” e la sigla MS11 che le indiscrezioni associano al prodotto sarebbe il suo nome in codice. Purtroppo le immagini sembrano rubate da una postazione PC, quindi sono a bassa risoluzione.

Ecco le presunte immagini dell’auto elettrica Xiaomi MS11 “Modena”

Le presunte foto trapelate dell’auto elettrica di Xiaomi evidenziano un design che corrisponde alle foto reali dei prototipi Xiaomi Modena che condividono alcune somiglianze con l’omonimo modello Ferrari 360, tuttavia con una linea da berlina l’auto elettrica di Xiaomi sembra più simile a una Tesla Model 3 o a una Hyundai Ioniq 6.

La presunta Xiaomi Modena sfoggia maniglie delle porte a scomparsa, un tetto completamente in vetro e quello che sembra essere un gruppo sensori sopra il parabrezza, ma a giudicare da una delle immagini il cruscotto non sembra ricco di tecnologia.

Altre foto suggeriscono la presenza di tre sedili posteriori e mettono in evidenza i fanali anteriori e i cerchi in lega con le pinze freno gialle. Secondo le indiscrezioni il primo veicolo elettrico di Xiaomi non dovrebbe arrivare prima del primo trimestre del 2024.

