Lo scorso luglio ha compiuto 5 anni Tesla Model 3, e un lustro per un’auto, per quanto possa essere stata avanguardistica e ancora oggi simbolo della nuova era automobilistica, comincia a essere tanto. Lo dimostrano le voci che cominciano a emergere, che ventilano l’ipotesi di un restyling più prossimo di quanto ci si possa aspettare.

Parte tutto dall’agenzia di stampa britannica Reuters, che nel pomeriggio di lunedì ha comunicato che Tesla sarebbe al lavoro sulla nuova Model 3, cosiddetto “progetto Highland”, un modello che non escludiamo possa essere più economico dell’attuale.

Cosa sappiamo sulla nuova Tesla Model 3

Dovrebbe arrivare fra circa un anno secondo quanto emerso, quindi entro la fine del 2023. E per quanto riguarda le novità, si parla di una nuova Model 3 più semplice da produrre, e di conseguenza più economica.

Nonostante si parli di restyling, e non di un modello tutto nuovo, ci si aspettano varie novità mutuate dalla sorella Model S, che Tesla ha rinnovato di recente sia dentro che fuori. Ci aspettiamo dunque lo Yoke (in stile aeroplani) al posto del volante classico, la strumentazione digitale e anche un aggiornamento del display centrale, che potrebbe crescere in termini di dimensioni.

Si prevedono novità anche sul fronte dei motori, e delle batterie, per tenere al passo coi tempi la nuova Tesla Model 3, ora che le avversarie cominciano a farsi decisamente più agguerrite.

Sono tuttavia speculazioni, perché di fatto il rapporto in questione non entra nel merito su questo aspetto, e nemmeno su quel che riguarda gli eventuali cambiamenti estetici, che un po’ tutti ci aspettiamo di vedere considerando l’attributo restyling che le verrebbe attribuito.

Per ora, non ci resta che attendere maggiori informazioni, anche in termini di prezzi; perché non è detto che a una semplificazione del processo di fabbricazione ne consegua per forza un risparmio effettivo per i consumatori finali.

