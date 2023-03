Siete alla ricerca di un nuovo Notebook e magari stavate valutando qualcosa a marchio Apple? Oggi è il giorno giusto per strisciare la carta di credito perché tutti i più recenti Macbook sono in offerta a sconti incredibili grazie a un nuovo coupon sconto. Stiamo parlando di Apple MacBook Air con chip Apple Silicon M1, Macbook Air con Apple Silicon M2 ma anche dei vari Macbook Pro sia con M1 Pro che M2 Pro.

Attenzione: trattandosi di un coupon aggiuntivo da parte di eBay, i prezzi potrebbero subire modifiche (al rialzo) nelle prossime ore da parte dei venditori.

MacBook Air M1: per chi vuole risparmiare

MacBook Air M1 resta ancora oggi uno dei portatili Apple più convenienti per rapporto qualità – prezzo (tanto che è praticamente sempre presente nella nostra lista dei migliori notebook del mese). E soprattutto in occasioni come queste diventa sostanzialmente un best buy. Grazie alla promozione di primavera in corso da eBay, oggi potete usufruire di uno sconto ulteriore del 10% sul prezzo in offerta precedente e approfittare così di una duplice riduzione di prezzo.

L’offerta è relativa a Apple MacBook Air M1 8 – 256 GB nella colorazione grigio siderale, che al momento è acquistabile a 800,99 euro con spedizione gratuita col coupon MARZO23 da inserire in fase di completamento ordine. Ricordiamo che il notebook in questione dispone di uno schermo IPS da 13 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, ricarica tramite USB Type-C, due porte USB3 e doppio speaker con supporto a Dolby Atmos.

Nel caso in cui l’offerta fosse terminata per fine stock, è disponibile da un secondo venditore a 809 euro sempre col coupon MARZO23.

MacBook Air M2: per chi vuole un Notebook più recente

Anche in questo caso l’offerta è disponibile grazie ad eBay. Apple Macbook Air M2 lo si può acquistare a ben 470 euro in meno rispetto al listino. Rispetto al modello precedente il prezzo aumenta di circa 230 euro ma, se volete un prodotto più recente, può effettivamente valerne la pena. Il nuovo Chip Apple Silicon M2 offre prestazioni leggermente superiori ma soprattutto è arrivato sul mercato da meno di un anno.

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili su eBay tutte e quattro le colorazioni, ma le pagine prodotto riportano a chiare lettere che le scorte sono quasi esaurite, fatta esclusione della variante mezzanotte. Quindi, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere.

Vi basti sapere che le versioni qui sotto di MacBook Air M2 sono tutte relative alla configurazione base con CPU e GPU a 8 core, 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB, che sono spedite dall’Italia gratuitamente e che tutte e quattro sono acquistabili a 1.059,90 euro invece di 1.529. Ecco i link all’acquisto:

Il prezzo scontato è ottenibile inserendo il coupon MARZO23 da inserire in fase di completamento ordine.

Macbook Pro per chi vuole il massimo delle prestazioni

In ultimo ma non per meno importanza, anzi, i Macbook Pro sia nelle versioni precedenti e quindi più economiche (quindi con processore M1 Pro), sia nelle versioni più recenti con M2 Pro. Questi ultimi, rispetto ai primi, dispongono di webcam di qualità superiore, una porta HDMI 2.1 che migliora il supporto ai monitor più recenti, una ricalibrazione del timbro sonoro degli altoparlanti e un po’ di potenza ed efficienza in più grazie al rinnovato processore. Tutti i dettagli in merito li trovate nella nostra recensione su Macbook Pro con M2 Pro.

Ecco le offerte riguardo la versioni Pro:

Il codice coupon MARZO23 di eBay, valido dal 13 al 31 marzo, è disponibile per massimo 3 utilizzi per utente e offre uno sconto del 10% fino a 100€ di sconto, per prodotti con un minimo di spesa di 20€, e presenti esclusivamente in questa selezione.