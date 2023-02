Abbiamo già visto diversi rumor negli ultimi tempi, secondo i quali i prossimi iPad saranno dotati di pannelli OLED, giusto qualche giorno fa abbiamo visto le ultime indiscrezioni circa i presunti produttori dei suddetti pannelli. Oggi invece ci concentriamo sul prezzo che dovrà pagare Apple per le componenti in questione.

Solitamente le aziende pagano in media dai 100 dollari ai 150 dollari per un pannello OLED da 10 pollici, a quanto pare invece Apple dovrà sborsare tra i 270 dollari e i 350 dollari, questo a causa delle specifiche tecniche richieste più elevate.

Si prevede che il prezzo del diodo organico a emissione di luce (OLED) per iPad fornito ad Apple dalle aziende produttrici di pannelli nazionali sarà da 2 a 3 volte superiore a quello dell’OLED della stessa dimensione di prima. C’è un’analisi secondo cui il prezzo sarà inevitabilmente costoso perché vengono applicati il ​​​​metodo a due tandem con due strati di emissione OLED e tecnologie di alto livello come LTPO TFT.

Sulla base della copertura di questo documento del 27, è emerso che Apple, LG Display e Samsung Display stanno discutendo il prezzo dei pannelli OLED per iPad programmati per essere rilasciati il ​​prossimo anno, con modelli da 11 pollici a $ 270 e 13 pollici modelli a $ 350. Il prezzo di fornitura dei pannelli OLED per i primi prodotti IT da 10 pollici esistenti è compreso tra $ 100 e $ 150.