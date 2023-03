Volkswagen stamattina ha presentato la nuova ID.3, una seconda generazione che rientra nel campo dei restyling. Quindi non è una vettura inedita, ma aggiornata su vari aspetti, relativi sia all’estetica che al funzionamento della tecnologia di bordo. Non ci sono invece novità dal punto di vista tecnico, né per quanto riguarda le versioni disponibili, due, entrambe in arrivo nella seconda metà del 2023.

Le novità della nuova Volkswagen ID.3 restyling

Introdotta nel novembre del 2019, per la Volkswagen ID.3 arriva oggi una bella rinfrescata da parte del produttore, che ne aggiorna l’estetica e alcune chicche legate al software. 3 anni e poco più sono d’altronde pochi per pensare a un nuovo modello vero e proprio, per una delle auto più iconiche della transizione energetica del mercato automobilistico. Ma almeno un aggiornamento è parso necessario, come spiega Imelda Labbé del Consiglio di Amministrazione della sezione Vendite, Marketing e After Sales di Volkswagen:

La nuova ID.3 conferma il nostro impegno nell’offrire qualità, design e sostenibilità. Il design diventa più adulto, i materiali utilizzati nell’abitacolo più pregiati.

Cosa cambia fuori

Per quanto riguarda l’estetica Volkswagen ha apportato infatti delle modifiche al frontale di ID.3, che definisce essere più dinamico, sezione in cui oltre ai parafanghi diversi e alle prese d’aria più generose, spiccano i gruppi ottici a LED ora di serie, con l’opzione LED Matrix IQ.LIGHT sempre presente. Cambia leggermente anche il cofano, con due rientranze prima assenti, e ora senza la fascia in plastica nera in prossimità del parabrezza, che fa sembrare il cofano stesso più lungo che in precedenza.

Nuovo anche il colore in cui Volkswagen la presenta, il Dark Olivine Green con tetto lucido a contrasto e finiture in argento opaco. Cambia un pochino anche dietro, dove i fanali ora sono illuminati anche al centro, sezione che prima ospitava degli elementi catarifrangenti. Nient’altro da segnalare.

E dentro?

Volkswagen parla di un miglioramento legato alla scelta di usare materiali più ecosostenibili. Gli interni della nuova ID.3 restyling sono del tutto privi di prodotti di origine animale (non più pelle per il volante quindi) ma viceversa ricchi di materiali riciclati, specie nei sedili, nei tappetini e nel rivestimento del tetto.

La qualità generale è migliorata, con l’abitacolo che presenta elementi morbidi che dovrebbero risultare più piacevoli al tatto e rivestimenti in microfibra Arvelours Eco sui sedili e sui pannelli delle portiere.

Tecnologia, batterie e prezzo

Il passo in avanti c’è anche (e forse soprattutto) per quanto riguarda la tecnologia della nuova Volkswagen ID.3 restyling. Innanzitutto c’è la versione più recente del software, quindi aperto alle nuove funzioni che l’utente potrà aggiungere anche in un secondo momento, cioè dopo aver acquistato l’auto (la personalizzazione dei colori degli interni, una gestione più accurata del climatizzatore, funzioni extra per il navigatore, e altro acquistando e scaricando dei pacchetti relativi via OTA).

Migliora anche il sistema di pianificazione degli itinerari con consigli sulle soste per la ricarica, ricarica che grazie alla modalità Plug & Charge è attivabile anche senza usare l’app o la card di pagamento, collegando esclusivamente la presa in stile Tesla (per le colonnine di ricarica compatibili). Fra l’altro è presente anche il supporto alla ricarica bi-direzionale.

A bordo di questa nuova auto elettrica ci sono poi due display indipendenti, il principale da 12 pollici, il quadro strumenti da 5,3″, ma non manca nemmeno la possibilità di gestire le funzioni di Volkswagen ID.3 restyling con la voce, grazie all’assistente vocale, evocabile con un “Ciao ID”. Chiaramente, non manca la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Per quanto riguarda infine le versioni e i prezzi, questa nuova generazione arriva con batteria da 58 kWh (426 km di autonomia promessi in WLTP) o con la 77 kWh (546 km), in entrambi i casi con un motore da 204 cv per uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi per la prima e di 7,9 per la seconda (un po’ più pesante ovviamente). La nuova Volkswagen ID.3 restyling sarà disponibile in Italia da ottobre 2023 con prezzi a partire da 43.600 euro.

