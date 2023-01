Negli ultimi tempi si è parlato molto di ChatGPT, soluzione sviluppata da OpenAI che potrebbe rivoluzionare il settore dei motori di ricerca e su cui pare abbia voluto scommettere anche Microsoft, che ha deciso di investire su di essa per poter migliorare le future versioni di Windows.

E il pensiero ovviamente non può che andare a Windows 12, versione sulla quale stando alle ultime indiscrezioni un team di sviluppatori del colosso di Redmond si sarebbe già messo al lavoro.

Cosa sappiamo al momento di Windows 12

Pare che Microsoft abbia deciso di cambiare approccio per quanto riguarda l’intelligenza artificiale con Windows 12, tanto che sarebbero diverse le funzionalità basate sull’IA che dovrebbero essere introdotte in tale versione del suo sistema operativo.

Al momento non è chiaro come il colosso di Redmond intenda utilizzare l’intelligenza artificiale in Windows ma è probabile che tra le funzionalità vi saranno consigli o avvisi basati sulla soluzione di OpenAI all’interno di alcune applicazioni fondamentali, come la Posta, il Calendario, l’Orologio e Microsoft Foto.

Tuttavia il team di Microsoft non vuole aspettare Windows 12 per dare agli utenti un assaggio di funzionalità basate sull’IA e, pertanto, alcune novità potrebbero arrivare in Windows 11 già nel corso dei prossimi mesi (tra queste vi dovrebbero essere miglioramenti per la fotocamera e il microfono).

In occasione del CES 2023 il CPO di Microsoft, Panos Panay, ha fornito qualche anticipazione sul futuro di Windows e dell’intelligenza artificiale, dichiarando che le funzionalità basate sull’IA reinventeranno il modo in cui si fa ogni cosa e precisando che avranno bisogno di una notevole potenza di calcolo, che le future generazioni di CPU di AMD saranno in grado di garantire.

Stando ai programmi di Microsoft, il rilascio di ogni nuovo importante aggiornamento di Windows è previsto con cadenza triennale e, pertanto, se si considera che Windows 11 è stato lanciato nel 2021, per Windows 12 ci sarà da attendere sino al 2024.