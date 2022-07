Microsoft sembra intenzionata a cambiare la frequenza di rilascio per le nuove versioni di Windows. Secondo un recente rapporto l’azienda di Redmond starebbe valutando di rilasciare nuove versioni di Windows ogni tre anni circa, quindi “Windows 12” potrebbe arrivare già nel 2024.

Windows 12 potrebbe arrivare tra due anni

Secondo un nuovo rapporto di Zac Bowden di Windows Central, Microsoft avrebbe cancellato il principale aggiornamento Sun Valley 3 (23H2) di Windows 11 precedentemente schedulato per il prossimo anno, avendo programmato di rilasciare la prossima versione di Windows nel 2024.

Tuttavia, questo non significherebbe che gli utenti di Windows 11 non avrebbero nulla di nuovo da provare fino ad allora.

Secondo il rapporto Microsoft rilascerà nuove funzionalità fino a quattro volte l’anno per gli attuali utenti di Windows 11, come accaduto ad esempio all’inizio di quest’anno, quando la società ha portato le informazioni meteorologiche sulla barra delle applicazioni.

Molte delle funzionalità pianificate per l’aggiornamento principale del prossimo anno verranno rilasciate in questo modo per gli utenti che eseguono Windows 11 versione 22H2, anche per il fatto che Microsoft non ha sempre bisogno di rilasciare importanti aggiornamenti di Windows per abilitare nuove funzionalità.

Questa politica rappresenterebbe un grande cambiamento rispetto al percorso che Microsoft ha seguito da quando ha introdotto Windows 10 nel 2015, tuttavia l’azienda deve ancora annunciare ufficialmente questo cambiamento.

Potrebbe interessarti: Come installare Windows 11