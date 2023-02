Finora la fine di iPhone SE era praticamente certa, visti i toni di vari informatori che nelle ultime settimane giravano circa l’abbandono del progetto. Ma a quanto pare Apple non intende rinunciare all’iPhone economico, riproponendo una nuova generazione che, in teoria, dovrebbe arrivare il prossimo anno.

A smentire le precedenti ipotesi è uno dei cosiddetti leaker più noti del settore, Ming-Chi Kuo, che nelle scorse ore ha fatto dietrofront affermando su Twitter che Apple avrebbe iniziato a sviluppare la quarta generazione di iPhone SE, con tanto di schermo OLED da 6,1 pollici e modem 5G proprietario.

iPhone SE 4 di nuovo in cantiere: cosa sappiamo

L’aspetto più importante di questo presunto iPhone SE 4 è che rispetto al modello attuale si presenterebbe con uno schermo molto più grande e al passo coi tempi. Quello in commercio adesso (iPhone SE 2022) monta un anacronistico pannello LCD da 4,7″, il nuovo dovrebbe essere equipaggiato invece con un display da 6,1″ OLED, con cornici molto più sottili e di qualità parecchio superiore.

Mesi fa si parlava di un smartphone che avrebbe ripreso interamente la linea estetica di iPhone XR, in pieno stile Apple per la serie SE considerando che il modello attuale riprende design (e non solo) del vecchio iPhone 8. E questa ipotesi sarebbe ancora valida visto che Kuo non ha smentito né confermato altro in merito.

Per il resto, questo presunto iPhone SE 4 dovrebbe montare perfino il nuovo modem 5G di Apple, che proprio nella giornata di oggi il CEO di Qualcomm ha confermato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, modem che dovrebbe arrivare nel 2024 e che vedremo probabilmente a bordo della famiglia iPhone 16.

Alla luce di questo, stando allo scenario descritto da Kuo è verosimile supporre che la Casa di Cupertino possa presentare iPhone SE 4 il prossimo anno proprio col nuovo modem 5G di Apple, forse intorno al mese di marzo guardando ai lanci precedenti della serie. Ma per ora non c’è altro, e visti i precedenti aspettiamoci eventuali cambi di rotta.

In copertina alcuni render di presunti iPhone SE 4

