Nonostante sia passato poco più di un mese dal lancio della serie iPhone 14, non sorprende che nel marasma dei rumor si parli già dei nuovi iPhone in arrivo il prossimo anno. E no, non stiamo sottintendendo a iPhone 15, e nemmeno a un eventuale pieghevole, ma accenniamo al nuovo iPhone SE, una famiglia di smartphone da sempre molto discussa per tante ragioni, molte delle quali legate alle scelte di Casa Cupertino.

La settimana scorsa ve ne parlavamo anticipandovi che Apple fosse in procinto di cambiare finalmente paradigma, proponendo un design “più attuale” e prossimo ad iPhone XR. Queste ipotesi trovano conferma proprio oggi, da un noto leaker del settore che, al presunto iPhone SE 4 (o iPhone SE 2023 che sia) ha dedicato un servizio con tanto di render dedicati.

Apple potrebbe “aggiornare” il design di iPhone SE 4 riesumando iPhone XR

Ebbene sì, come anticipava il noto informatore Ross Young qualche giorno fa, la prossima versione di iPhone SE potrebbe rubare molto al vecchio iPhone XR (modello uscito nel 2018), quantomeno dal punto di vista estetico. Il che non sorprenderebbe nemmeno troppo visto che il design del primo iPhone SE era basato sull’iPhone 5S del 2013, mentre quello presentato a marzo di quest’anno, l’iPhone SE 2 o 2022 che dir si voglia, sfoggia le stesse linee di iPhone 8 del 2017.

Quindi, ciò vorrebbe dire ritrovare una fotocamera singola sul retro, una frontale e soprattutto il notch a intaccare l’area superiore di un display che si vocifera sia da 6,1″, un LCD che, non escludiamo possa essere proprio lo stesso dell’iPhone XR di quattro anni fa (che diventeranno presto cinque considerando il periodo di lancio atteso).

Il concept grafico che Jon Prosser (la fonte della notizia) mostra nel video cui accennavamo, è firmato Ian Zelbo e mette in risalto varie peculiarità estetiche che, sulla base delle informazioni emerse, potrebbero caratterizzare questo presunto iPhone SE 4.

Colorazioni a parte, Mezzanotte, Galassia e PRODUCT(RED), non emergono ulteriori dettagli per quel che riguarda la dotazione hardware, ma ci sono buone probabilità che ne sapremo di più a stretto giro.

Forse ti sei perso: iPhone 14 Plus è già un flop? Apple chiede di sospendere la produzione (rumor)