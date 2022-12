Circa un paio di mesi fa vi abbiamo mostrato alcuni render che volevano un nuovo design per il futuro iPhone SE 4, il dispositivo entry level del portafoglio di smartphone di Apple; ora stando alle ultime voci sembra che lo smartphone in questione possa non vedere mai la luce o, nella migliore delle ipotesi, essere rimandato al 2024.

La scarsa domanda e i costi di produzione elevati potrebbero far slittare la produzione di massa di iPhone SE 4 di parecchio

Stando a quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo su Twitter, sembra che Apple sia intenzionata ad annullare oppure a posticipare la produzione di iPhone SE 4 al 2024; le motivazioni di tale scelta sarebbero diverse, ma le più plausibili sembrano collegate alla scarsa domanda e ai costi di produzione che si alzerebbero notevolmente considerando il presunto nuovo design del dispositivo.

as well as concerns that the full-screen design of the SE 4 will lead to an increase in higher costs/selling prices. As a result, Apple may need to reconsider the product positioning and return on investment for the SE 4. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022

Kuo porta l’esempio di alcuni dispositivi le cui vendite non sono per nulla entusiasmanti, come l’attuale iPhone SE 3, iPhone 13 mini e iPhone 14 Plus, la cui domanda da parte dei consumatori non è per nulla elevata, visto che l’attenzione degli utenti è rivolta quasi esclusivamente ai modelli di iPhone 14 Pro, tanto da rendere difficoltoso per l’azienda soddisfarne la richiesta.

Oltre a ciò bisogna anche considerare il nuovo design che dovrebbe essere adottato per iPhone SE 4, l’attuale modello è ancora basato sull’estetica di iPhone 8, con display da 4,7 pollici e pulsante Home/Touch ID; realizzare uno smartphone con un display più ampio, abbandonando il vetusto design caratteristico della serie, comporterebbe dei costi di produzione molto più elevati.

Tralasciando il fatto che nulla è ancora certo per quanto riguarda il design del prossimo iPhone SE 4, Kuo fa un’interessante osservazione a sostegno della sua tesi: un’eventuale riduzione o totale eliminazione dello sviluppo non necessario di nuovi prodotti (se non si vendono è inutile realizzarli), aiuterebbe Apple ad aumentare i propri ricavi in un periodo in cui l’economia globale attraversa una fase di recessione.

