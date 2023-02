Ruja Ignatova è diventata famosa nel 2017, non proprio per vicende edificanti. In quell’anno, infatti, la donna è scomparsa dopo aver raggranellato oltre 5 miliardi di dollari da parte di incauti investitori. Per rastrellarli aveva congegnato una truffa, OneCoin, indicando il token alla stregua del nuovo Bitcoin, con l’evidente intento di sfruttare il momento favorevole per gli asset virtuali e la loro crescita di popolarità nell’opinione pubblica.

Presentata in pompa magna con un’offerta massima pari a 120 miliardi di esemplari nel 2014, la nuova valuta virtuale aveva attirato un gran numero di ingenui sottoscrittori, affascinati dalle notizie provenienti dal mercato criptovalutario, ove la creazione attribuita a Satoshi Nakamoto stava proseguendo a tappe forzate la sua clamorosa crescita. OneCoin, però, era un progetto esistente solo sulla carta. Nessuna blockchain e nessun token reale, ma semplicemente pezzi di carta tesi a ingannare gli investitori.

Nessuno si è accorto di nulla sino al 2017, quando la CryptoQueen ha fatto improvvisamente perdere le sue tracce, lasciando i clienti accumulati sino a quel momento con il classico cerino in mano. Per riuscire a scovarla si sono da quel attivate le agenzie investigative di mezzo mondo, tra cui il Federal Bureau Investigation (FBI) degli Stati Uniti, il quale ha deciso di spiccare una taglia di 100mila dollari sulla sua testa. La Ignatova è non solo tra i dieci ricercati più noti dell’agenzia statunitense, ma anche nel mirino dell’Europol, ai primissimi posti dell’apposita lista. La ricerca potrebbe ora essere finita. O forse no.