Durante l’evento tenutosi in Cina per la presentazione del nuovo Xiaomi MIX Fold 2, l’azienda ha svelato un altro “prodotto” al mondo: si tratta di CyberOne, il primo robot umanoide di Xiaomi.

CyberOne è il robot di Xiaomi che può percepire le emozioni

Xiaomi Cyber, divisione dedicata alla robotica del colosso cinese, ha presentato il suo nuovo robot umanoide che arriva ad un anno di distanza da CyberDog.

CyberOne ha fatto capolino sul palco durante l’evento di presentazione, consegnando un fiore al CEO dell’azienda Lei Jun; il robot ha un’altezza di 1,77 metri per un peso dichiarato di 52 chili. È in grado di raggiungere una velocità di 3,6 Km/h e mentre cammina può afferrare oggetti con le mani.

A rendere possibile tutto ciò sono 13 articolazioni che consentono a CyberOne di muoversi attraverso 21 gradi di libertà, le gambe sono azionate da motori con una coppia massima di 300 Nm, mentre per quanto riguarda i motori degli arti superiori questi hanno una coppia massima di 1 Nm.

The story of #CyberOne is one of embarking on a new journey of exploration in the field of intelligent robots. We still have a long way to go, but we always believe that something wonderful is about to happen. pic.twitter.com/eQQCxl6p1B — leijun (@leijun) August 11, 2022

Completano la dotazione due microfoni per l’udito e due telecamere che consentono al robot di vedere in tre dimensioni; grazie a questi sensori e al software integrato, l’azienda dichiara che CyberOne è in grado di rilevare fino a 45 diverse emozioni umane attraverso l’analisi delle espressioni vocali.

Il robot, il cui volto è composto da un pannello OLED curvo, è ancora in una fase iniziale del proprio sviluppo e al momento richiederebbe, per essere prodotto, tra i 600.000 yuan e i 700.000 yuan a unità (tra 86.000 euro e 100.000 euro circa), motivo per cui per ora non è in programma una produzione su larga scala.

Per il mese di settembre è attesa anche la presentazione ufficiale di Optimus, il robot umanoide di Tesla, e sarà interessante mettere a confronto le due creazioni; ad ogni modo state tranquilli, per il momento CyberOne non ha ancora le caratteristiche né le abilità di un Terminator.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come sarà Optimus, il robot umanoide di Tesla in arrivo a settembre