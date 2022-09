Torniamo a occuparci di Optimus, l’atteso robot umanoide che Tesla ha in programma di mostrare in anteprima in occasione del Tesla AI Day e sul quale oramai da qualche mese Elon Musk ha puntato i riflettori.

L’evento in questione prederà il via stanotte, alle ore 02.00 italiane del 01 ottobre 2022 e durerà parecchio (si parla di diverse ore), essendo numerosi gli argomenti su cui si soffermerà la popolare azienda statunitense.

Prima di proseguire è doveroso ricordare che l’evento di stanotte è un appuntamento altamente tecnico, rivolto agli ingegneri, così come ci ha tenuto a precisare lo stesso Elon Musk nelle scorse ore su Twitter, aggiungendo che l’obiettivo del colosso statunitense è reclutare ingegneri specializzati in intelligenza artificiale e robotica.

Cosa sappiamo al momento di Tesla Optimus

Annunciato in occasione del Tesla AI Day dello scorso anno, Optimus è un robot umanoide che il produttore statunitense ha ideato con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un dispositivo che possa essere usato per compiere determinate operazioni al posto degli esseri umani (si pensi alle attività pericolose o a quelle ripetitive).

Elon Musk ha già precisato che Optimus potrà contare sull’Intelligenza Artificiale, grazie alla quale sarà capace di apprendere le istruzioni che gli vengono fornite e comportarsi di conseguenza.

Sebbene non sia stato detto in modo ufficiale, gli addetti ai lavori non sembrano avere dubbi sul fatto che sarà Optimus uno dei principali protagonisti dell’appuntamento di oggi e un prototipo del robot dovrebbe essere sul palco (almeno ciò è quanto suggerisce la decisione di Elon Musk di rinviare a stanotte questo evento).

Se desiderate guardare in diretta l’evento di questa notte, potete sfruttare il seguente collegamento:

Ricordiamo che, stando ai progetti di Tesla, Optimus dovrebbe entrare nella fase di produzione già nel corso del 2023 anche se al momento non è chiaro attraverso quali canali di vendita sarà poi distribuito.

AGGIORNAMENTO: nelle scorse ore il team di Tesla ha voluto stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori che attendono con impazienza di scoprire Optimus e ha pubblicato su Twitter un breve video che ci mostra le mani del robot.

Ancora una volta sono le mani di Optimus ad essere la parte scelta da Tesla come simbolo del suo primo robot umanoide. Impazienti di vederlo in versione integrale?