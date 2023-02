Microsoft e Nintendo hanno ufficialmente firmato un accordo per mantenere la serie Call of Duty sulle console della casa nipponica per i prossimi dieci anni: l’annuncio, che ovviamente sarà “effettivo” solo in caso si concretizzasse l’acquisizione di Activision, è stato dato su Twitter direttamente da Brad Smith, presidente di Microsoft.

L’accordo per Call of Duty tra Microsoft e Nintendo è ufficiale

L’accordo è stato oggetto di grandi discussioni in questi ultimi mesi, visto che Microsoft è seriamente intenzionata a portare a termine l’acquisizione di Activision Blizzard ottenendo il parere favorevole della FTC. La stessa casa di Redmond ne aveva parlato, ma non era stata resa nota la risposta di Nintendo, che a quanto pare è affermativa: in caso l’acquisizione vada in porto, Microsoft si impegna dunque a pubblicare i giochi della serie Call of Duty su Switch e sulle prossime console di Nintendo per i prossimi dieci anni.

In base alle parole dello stesso Brad Smith, i giochi della popolare serie FPS arriveranno negli stessi giorni delle piattaforme Xbox, con funzionalità complete e parità di contenuti. Il tweet cita anche PlayStation e parla di un impegno a fornire un accesso equo a lungo termine a Call of Duty. “Questa è solo una parte del nostro impegno per portare i giochi Xbox e i titoli Activision come Call of Duty a più giocatori su più piattaforme“, si può leggere nel messaggio che accompagna l’annuncio.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Un accordo è stato proposto in questi mesi anche a Sony, fortemente contraria all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il tempismo di questo annuncio potrebbe non essere per niente casuale: proprio oggi Microsoft sarà in udienza con la Commissione Europea per difendere l’importante operazione di acquisizione. Come andrà a finire la vicenda? Lo scopriremo probabilmente solo nei prossimi mesi.

