Microsoft ha appena rilasciato l’aggiornamento di febbraio per Xbox Series X e Series S che, tra le altre novità, introduce il supporto a Google Home per il controllo delle console.

Tramite un post sul blog ufficiale la casa americana ci informa dell’arrivo del nuovo aggiornamento di sistema per le console della famiglia Xbox. Tra le principali novità troviamo la possibilità di utilizzare l’app di Google Home come telecomando touch. con diversi controlli per la navigazione del menu, per accendere o spegnere la console, per gestire la riproduzione dei media o per controllare il volume.

Tutto ciò che occorre fare è aprire l’applicazione di Google Home sullo smartphone, aggiornare la lista dei dispositivi disponibili e selezionare la console per far apparire sul display i comandi touch con cui interagire con Xbox. Il supporto a Home è soltanto l’ultima trovata della collaborazione tra Google e Microsoft, che ha portato già da diverso tempo i controlli vocali su Xbox tramite Google Assistant.

Le altre novità dell’aggiornamento di febbraio per Xbox

Il nuovo aggiornamento introduce anche la possibilità di rendere più minimale la dashboard di sistema andando a nascondere le copertine dei giochi durante lo scorrimento dei menu optando per un colore neutro di sfondo, selezionabile tra una lista di colori predefiniti, e nuove opzioni per il ritorno rapido in un party tramite un comodo menu che elenca in ordine cronologico gli ultimi gruppi ai quali si è partecipato.

Interessanti infine le nuove impostazioni di risparmio energetico, che vanno a gestire in maniera automatica il download di giochi o aggiornamenti se la console è collegata alla presa di corrente e connessa ad internet andando a scegliere le fasce orarie che garantiscano meno emissioni di CO2 possibili.