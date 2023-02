Sarà perché la rivoluzione c’è stata coi modelli precedenti, sarà perché i prezzi di listino sono piuttosto alti e quindi più arrendevoli ai ribassi; fatto sta che a un mese preciso dal lancio dei nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro e M2 Max, gli sconti sono già piuttosto significativi.

Lo dimostrano ad esempio gli oltre 600 euro in meno sul nuovo modello da 16″ in configurazione base, come pure la disponibilità del 14″ con M2 Pro sotto la soglia psicologica dei 2.000 euro. Insomma, le offerte attualmente in vigore permettono già di acquistarli a prezzi molto interessanti. Si tratta di casi eccezionali, intendiamoci, ma prima che le scorte esauriscano, ecco i dettagli e come approfittarne.

MacBook Pro 14 e 16 M2 Pro mai così economici

Non c’è “No IVA” che tenga, come quello proposto in queste ore da Unieuro. Le offerte in questione disponibili su eBay superano di slancio qualsiasi sconto visto finora, rendendo i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro più appetibili che mai.

Merito di un coupon, CASA23, che in questi casi specifici sconta di 100 euro i prezzi già scontati dei prodotti in questione, già decisamente bassi se consideriamo le proposte di altri negozi, e soprattutto il fatto che parliamo di notebook della Mela presentati appena un mese fa.

Il più economico è MacBook Pro 14 con M2 pro, la versione base con 16 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB, acquistabile ora a 1.959,99 euro invece di 2.499 (listino). Sconto ancora più cospicuo per il modello da 16″, sempre in versione base, acquistabile a 2.489,99 euro anziché 3.099. La spedizione è in entrambi i casi gratuita, prodotti che provengono entrambi da Rimini e proposti da un venditore affidabile con 100% di feedback positivi su un numero cospicuo. Comunque, ecco i link diretti:

In entrambi i casi ricordiamo che è necessario inserire nello spazio apposito (prima di effettuare il pagamento) il coupon di eBay CASA23, disponibile fino a domenica 19 febbraio, nonostante le scorte siano ridotte all’osso.

Nel malaugurato caso in cui non facciate in tempo vi lasciamo qualche alternativa, non altrettanto allettante, ma degna di nota e sempre legati al buono sconto citato, ma non solo:

