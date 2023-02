Nella giornata di ieri Euronics, una delle principali catene dell’elettronica di consumo tra quelle operative in Italia, ha lanciato la nuova promozione chiamata Tech in Love che propone offerte con sconti fino al 50% su una moltitudine di prodotti tecnologici, strizzando l’occhio a coloro che sono a caccia di un’idea regalo last minute per San Valentino.

Se per quanto concerne le offerte relative al mondo delle smart TV abbiamo pubblicato un pezzo dedicato sul nostro portale Tutto.Tv, in questa sede ci occuperemo di scoprire quali sono i prodotti più interessanti in tutte le altre categorie tra quelli in promozione.

Euronics “Tech in love”: scopriamo le offerte più interessanti

Già dalla giornata di ieri, Euronics ha dato il via alla nuova promozione Tech in Love che, fino al 22 febbraio 2023, permetterà di usufruire di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti tecnologici che ricoprono le più disparate categorie di prodotto.

In questo articolo vi segnaliamo quelle che noi riteniamo essere le più interessanti, suddividendole per categoria di prodotto ed elencandole in ordine decrescente di prezzo scontato.

Offerte nella categoria informatica



La categoria informatica, tra quelle di nostro interesse, è quella della promozione Tech in Love di Euronics più nutrita di offerte.

Tra i dispositivi proposti, rientrano computer, sia Desktop da gaming e non, che notebook da gaming e non, tutti con Windows 11 a bordo e processori Intel e alcuni dei quali con grafica NVIDIA, di produttori come Acer, HP, Lenovo e Microsoft, un Chromebook di HP e alcuni tablet Android targati Lenovo.

Tutte le offerte nella categoria Informatica del “Tech in Love” di Euronics

Offerte nella categoria telefonia

Per quanto concerne la categoria telefonia, in offerta troviamo pochi smartphone che, tuttavia, potrebbero rispondere alle esigenze di molti. Si parte con l’iPhone 13 di Apple (trovate qui la nostra recensione), proposto ricondizionato in quattro colorazioni e nel taglio con 128 GB di memoria; proseguiamo con il Samsung Galaxy S22 (trovate qui la nostra recensione), smartphone ancora attualissimo che acquista senso quando va in offerta. A chiudere il cerchio, troviamo tre smartphone Android di fascia bassa targati Redmi, marchio del panorama Xiaomi, che potrebbero configurarsi come affidabili muletti.

Tutte le offerte nella categoria Telefonia del “Tech in Love” di Euronics

Offerte nella categoria indossabili

Non sono moltissime le offerte nemmeno nella nella categoria wearable ma le quattro che vi segnaliamo, tutte su prodotti di casa Samsung, possono risultare davvero interessanti: troviamo in offerta lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5, sia con quadrante da 40 che da 44 mm e in diverse colorazioni, e le cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore Galaxy Buds2 e Galaxy Buds Live (trovate qui la nostra recensione).

Tutte le offerte nella categoria Wearable del “Tech in Love” di Euronics

Altre offerte interessanti della promozione Euronics

In ultima istanza, vi segnaliamo altri prodotti in offerta con il Tech in Love di Euronics, provenienti da varie categorie di prodotto, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, fotocamere reflex e action cam, dispositivi per la mobilità elettrica, console di gioco e altro ancora.

Ulteriori dettagli della nuova promo targata Euronics

Come anticipato poco sopra, tutte le offerte del Tech in Love di Euronics saranno attive fino al 22 febbraio 2023 (salvo esaurimento delle scorte). Euronics consente di pagare i propri acquisti tramite bonifico anticipato, carta di credito, PayPal o tramite finanziamento rateale, anche online, con Agos, Findomestic e Klarna.

Va, tuttavia, segnalato che il rivenditore non offre il servizio di spedizione gratuita (tranne per quei prodotti dove viene espressamente segnalato): i prezzi partono dai 45 euro richiesti per la consegna standard e arrivano ai 49 euro per la consegna al piano; tuttavia, Euronics permette di scegliere l’opzione “Prenota e ritira” per potere acquistare online il prodotto e ritirarlo in un negozio Euronics indicato dal cliente, il tutto senza costi aggiuntivi.

Tutte le offerte del “Tech in Love” di Euronics (dal 9 al 22 febbraio 2023)

