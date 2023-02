Dall’inizio del regime di Elon Musk, Twitter si è rivelata una piattaforma estremamente instabile, imprevedibile (attributi mutuati dal proprio CEO) e in costante evoluzione per quanto concerne ambiti quali la moderazione dei contenuti, la gestione dei profili verificati nonché quella del cuore pulsante del social: i tweet stessi.

Il limite di caratteri a disposizione nella composizione di un tweet è da sempre materia dibattuta tra gli utenti della piattaforma nonché argomento polarizzante: da una parte la frangia progressista dell’utenza che da sempre ne chiede l’aumento e dall’altra il ramo più conservatore, seppur minoritario, il quale ne difendeva l’esistenza affermando che un aumento spropositato del numero di caratteri avrebbe finito per snaturare il social. Fu così che il primo significativo aumento di caratteri dei tweet arrivò nel 2018 quando venne fissato a 280.

In questi mesi di proprietà Musk abbiamo imparato a conoscere il modus operandi del CEO e il suo approccio pare essere tutt’altro che conservatore dunque, dopo indiscrezioni e voci di corridoio delle ultime settimane, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: i caratteri a disposizione degli utenti saranno ora 4000 a patto di essere in possesso di un abbonamento a Twitter Blue, sbarcato negli scorsi giorni anche in Italia oltre che in Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Arabia Saudita.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023