Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, il popolare CEO di Tesla che ha subito preso in mano le redini della piattaforma social, introducendo le prime novità e procedendo anche a dei licenziamenti.

L’Unione Europea ha di recente avvisato Elon Musk che vieterà o multerà Twitter nel caso in cui questo social network non dovesse seguire le nuove norme sulla moderazione dei contenuti che entreranno in vigore nel 2023 (il Digital Services Act).

Il commissario Thierry Breton ha parlato di questo argomento con Elon Musk nei giorni scorsi in occasione di una video conferenza, ricordando al miliardario statunitense che tra gli aspetti principali della nuova normativa vi è la rimozione aggressiva della disinformazione e ciò potrebbe andare in contrasto con la nuova politica introdotta in Twitter.

L’Unione Europea chiede a Twitter un maggior rigore

A Musk pare sia stato chiesto di fornire indicazioni sui criteri adottati per infliggere agli utenti un ban su Twitter e Breton avrebbe anche invitato il miliardario ad accertarsi che vengano rispettate le regole rigorose sulla pubblicità (come il divieto di prendere di mira i bambini o di utilizzare informazioni sensibili per gli annunci).

Inoltre l’Unione Europea pare voglia che Twitter accetti un audit entro la prossima estate e che fornisca le informazioni che includono il numero di utenti attivi e account vietati.

Nel caso in cui il social network non dovessere seguire queste regole rischierebbe serie conseguenze, da eventuali multe (che potrebbero arrivare fino al 6% delle sue entrate globali) sino al ban dai Paesi membri dell’Unione Europea.

A quanto pare, in sostanza, Apple non sarebbe la sola ad avere deciso di prestare attenzione alle manovre interne di Twitter e alla nuova politica introdotta da Elon Musk e anche le autorità dell’Unione Europea desiderano tenere sotto controllo il popolare social network, che con la gestione dell’eccentrico miliardario statunitense viene visto quasi come una sorta di possibile scheggia impazzita.