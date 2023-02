Sin dal suo debutto all’improvviso qualche mese fa, ChatGPT ha conquistato le attenzioni di milioni di persone grazie alla sua evoluta intelligenza artificiale in grado di intrattenere conversazioni complesse e non solo.

A seguito dell’incredibile successo del software lanciato da OpenAI, diversi altri sviluppatori hanno cominciato a presentare le loro alternative, Google compresa con il suo Bard, mentre Microsoft ha deciso di integrare ChatGPT nel suo provider di ricerca Bing tramite Microsoft Edge.

Come usare ChatGPT su Microsoft Edge

Per utilizzare ChatGPT su Microsoft Edge è necessario soddisfare due requisiti: occorre prima di tutto registrarsi in una lista d’attesa e soprattutto utilizzare la versione Dev o Canary del browser. Per registrarsi occorre seguire i seguenti passaggi:

Aprite un browser web, preferibilmente Microsoft Edge e andate sulla pagina bing.com/new

Da questa pagina cliccate sul tab “Entra nella lista d’attesa”. Dovete aver effettuato l’accesso con il vostro account Microsoft per proseguire.

Successivamente cliccate su “Accedi più rapidamente al nuovo Bing”.

Il browser vi chiederà di selezionare le impostazioni predefinite di Microsoft e di scaricare l’app di Microsoft Bing sul vostro smartphone attraverso un codice QR.

Dopo aver seguito questi passaggi sarete ufficialmente entrati nella lista d’attesa e non dovete fare altro che aspettare di essere accettati. Nell’attesa potete avere un assaggio di ChatGPT spostandovi sulla sezione “Chiedimi qualunque cosa” nella pagina di registrazione alla lista d’attesa.

Da qui potete cliccare su alcune ricerche predefinite, come per esempio “Puoi aiutarmi a rimettermi in forma?” o “Mi puoi aiutare a scrivere una storia?”. Dopo averne selezionata una vi verranno aperti i risultati di ricerca su Bing in una nuova finestra, con la risposta di ChatGPT nella parte destra dello schermo.

Vi ricordiamo che per registrarvi sulla lista d’attesa dovete utilizzare una versione Dev o Canary di Microsoft Edge, che potete scaricare da questo indirizzo. Una volta che sarete abilitati all’utilizzo di ChatGPT, vi basterà eseguire una ricerca su Bing direttamente dal tab Discover per ottenere anche le risposte dell’intelligenza artificiale.

