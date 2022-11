Elon Musk ha affermato che il programma di verifica degli account tramite segno di spunta di Twitter potrebbe tornare venerdì 2 dicembre, ma con una novità.

Nel tweet Musk ha anticipato che ci saranno tre categorie per i segni di spunta verificati: oro per le aziende, grigio per le organizzazioni governative e il blu originale per le persone.

Evidentemente permettere a chiunque di avere la spunta blu a pagamento senza verificare l’identità caso per caso è stata una mossa sbagliata.

Elon Musk aveva precedentemente affermato che Twitter probabilmente avrebbe introdotto un controllo del colore diverso per le organizzazioni rispetto agli individui, ma oggi è la prima volta che il numero uno di Twitter rivela dei dettagli in merito.

L’eclettico imprenditore ritiene che il fatto di essere persone sia l’unico confine possibile per la spunta blu, altrimenti diventerebbe troppo soggettivo, tuttavia ha aggiunto che gli individui possono avere un minuscolo logo secondario che mostra l’appartenenza a un’organizzazione, se verificato come tale da quell’organizzazione.

Il CEO di Twitter ha affermato che fornirà una spiegazione più esauriente su come il tutto funzionerà nel corso della prossima settimana e ha descritto il nuovo processo di autenticazione manuale come doloroso, ma necessario.

