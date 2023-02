Disponibili in Italia da un anno, le cuffie true wireless Beats Fit Pro di Apple adottano un design con estremità alari flessibili per offrire una vestibilità più stabile, in quanto sono orientate al fitness.

Il prodotto è caratterizzato da un design e caratteristiche simili alle cuffie Apple AirPods Pro, inclusi i terminali in silicone, la cancellazione attiva del rumore con una modalità “Trasparenza”, l’audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, il chip H1 per l’accoppiamento con un tocco, il passaggio automatico tra i vari dispositivi Apple, il supporto “Hey Siri” a mani libere e altro ancora.

Ora sembra che il colosso di Cupertino stia per rilasciare queste cuffie true wireless in nuove colorazioni che dovrebbero quindi aggiungersi alle varianti esistenti bianco, nero, grigio salvia e viola ametista.

Nuovi colori per le cuffie Beats Fit Pro di Apple?

Secondo quanto riferito da alcuni informatori Apple prevede di rilasciare le cuffie Beats Fit Pro nei colori inediti Giallo Volt, Rosa Corallo e Blu Marea.

Questi colori non sono stati ancora annunciati, ma sono stati individuati riferimenti su diversi siti Web di rivenditori Apple in Europa. Le cuffie Beats Fit Pro di Apple sono acquistabili anche su Amazon.

