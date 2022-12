Nelle ultime settimane si è parlato molto di Twitter Blue, il servizio aggiuntivo e a pagamento di questo popolare social network sul quale Elon Musk ha deciso di puntare molto per il rilancio della piattaforma.

E nelle scorse ore, attraverso il canale ufficiale, è arrivato l’annuncio del “rilancio” di Twitter Blue, opzione che al costo di 8 dollari al mese sul Web (oppure 11 dollari sui dispositivi iOS) consentirà agli utenti di sfruttare alcune funzionalità aggiuntive, prima fra tutte quella relativa al segno di spunta blu.

Cosa offre in più Twitter Blue

Senza dubbio la funzionalità più ambita di Twitter Blue, quella di cui si è parlato maggiormente nelle ultime settimane, è rappresentata dal segno di spunta blu, ossia il simbolo che permette agli utenti di sapere che stanno guardando un account verificato e, pertanto, “affidabile”, solitamente disponibile per account pubblici o di personaggi famosi. Solo che il team del social network precisa che adesso quel simbolo può avere anche un altro significato e cioè che l’account è abbonato al servizio a pagamento.

Ma la spunta blu non è l’unica funzionalità interessante offerta da Twitter Blue, in quanto chi decide di abbonarsi ad esso potrà fare affidamento anche sulla possibilità di accedere in anteprima a delle feature sperimentali, come quella per modificare i tweet.

Tra le funzionalità più interessanti messe a disposizione degli abbonati troviamo:

le cartelle dei segnalibri, soluzione che consente di raggruppare e organizzare i tweet per poterli poi trovare più facilmente in seguito

le icone delle app personalizzate

i temi per personalizzare l’applicazione

la possibilità di scegliere quali elementi devono essere visualizzati nella barra di navigazione

gli articoli principali, ossia una scorciatoia per gli articoli più condivisi dalla propria rete di contatti

una migliore interfaccia per le conversazioni molto lunghe, studiata appositamente per evitare le distrazioni

la possibilità di annullare un tweet dopo averlo inviato ma prima che sia visibile agli altri

Disponibilità del servizio

Al momento Twitter Blue è disponibile soltanto nella versione Web in alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito) ma il team del social network progetta di raggiungere nuovi mercati nel giro di poco tempo.

Il team di Twitter precisa che il servizio sarà disponibile soltanto per gli account esistenti da almeno 90 giorni e che gli utenti dovranno confermare il proprio numero di telefono nella procedura di abbonamento.

Community Notes disponibile a livello globale

Sempre a proposito di Twitter, nelle scorse ore il canale Community Notes ha annunciato che sarà visibile a livello globale.

Così come viene spiegato dalla pagina ufficiale (la trovate qui), Community Notes mira a creare un mondo più informato, consentendo alle persone su Twitter di aggiungere in modo collaborativo note utili ai tweet che potrebbero essere fuorvianti.