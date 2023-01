Zigbee, protocollo utilizzato per il collegamento in rete dei dispositivi smart home, riceve ufficialmente Direct, una nuova tecnologia che permetterà di controllare i dispositivi tramite connessione Bluetooth.

Cos’è e come funziona Zigbee Direct

Lo scopo della nuova tecnologia Zigbee Direct è quello di eliminare i ponti (o bridge) attualmente indispensabili per la gestione dei dispositivi smart home tramite la tecnologia Zigbee. Direct è il più recente sviluppo di tale tecnologia ed è stato ufficialmente presentato dalla CSA (Connectivity Standard Alliance).

Il nuovo protocollo Direct aggiunge di fatto la tecnologia Bluetooth LE (Low Energy) al protocollo Zigbee Pro, consentendo quindi di controllare e gestire tutti i dispositivi connessi sulla rete Zigbee utilizzando smartphone, tablet o smart speaker dotati di tecnologia Bluetooth, eliminando di fatto l’esigenza di affidarsi ad un hub.

Grazie alla nuova tecnologia Zigbee Direct, sarà possibile effettuare il pairing di connessione iniziale e la conseguente gestione di qualsiasi dispositivo Zigbee presente in rete, l’unica condizione necessaria per il funzionamento è che l’applicazione del dispositivo utilizzato per la gestione sia abilitato alle funzioni di Bluetooth LE.

A partire dai prossimi mesi dunque sarà possibile effettuare tutta una serie di operazioni (ad esempio il controllo dell’intensità e della tipologia delle luci connesse o il controllo di dispositivi smart in generale) senza necessità di utilizzare un hub. I maggiori produttori sono attualmente al lavoro per adeguare i propri dispositivi alla nuova certificazione, in modo da poter commercializzare prodotti per la domotica compatibili.

