Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto sul possibile futuro dell’altoparlante intelligente HomePod Mini e ha parlato del prossimo importante rinnovamento del design dell’iPad Pro.

Apple non starebbe lavorando su un nuovo HomePod Mini

Gurman ritiene che il nuovo HomePod appena rilasciato non include nuove funzionalità importanti che non sono già presenti nella versione mini, quindi non avrebbe senso per Apple aggiornare HomePod Mini, anche per il fatto che i veri miglioramenti probabilmente dovrebbero riguardare Siri e l’integrazione delle app.

L’‌HomePod‌ appena reintrodotto offre infatti un gran numero di funzionalità che in precedenza erano esclusive dell’‌HomePod mini‌, tra cui un chip Apple Watch serie S, un chip U1 a banda ultralarga, supporto Thread, un sensore di temperatura e umidità e una superficie tattile retroilluminata più ampia.

Il grande rinnovamento dell’iPad Pro sarebbe in arrivo nel 2024

Mark Gurman riferisce che quest’anno non dovremmo aspettarci grandi novità per l’iPad Pro e nemmeno per l’iPad entry-level, l’iPad mini o l’iPad Air, poiché sarebbe il 2024 l’anno in cui Apple prevede di rilasciare un importante rinnovamento per l’iPad Pro che potrebbe debuttare in primavera. La nuova riprogettazione dovrebbe offrire un design aggiornato e introdurre i display OLED, in linea con quanto recentemente vociferato.

Precedenti rapporti hanno suggerito che Apple potrebbe introdurre anche un retro in vetro, la ricarica MagSafe e schermi di dimensioni maggiori, come 14 pollici o addirittura 16 pollici.

Leggi anche: Apple alza i prezzi, anche di prodotti vecchi come HomePod mini