La settimana è stata ricca di novità per Apple che ha appena presentato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, il nuovo Mac Mini oltre, naturalmente, ai chip M2 Pro e M2 Max. Tra le novità, però, c’è stato spazio anche per il nuovo HomePod di seconda generazione, già in preordine anche in Italia. La gamma di prodotti per la Smart Home di casa Apple registra, in queste ore, un’ulteriore novità. Senza particolari annunci, infatti, Apple ha ritoccato verso l’alto il prezzo di HomePod mini, modello già disponibile dallo scorso anno in Italia ed ora ufficialmente distribuito con un listino più alto. Ecco i dettagli.

Apple ha aumentato il prezzo di HomePod mini

La notizia è di queste ore e riguarda anche il mercato italiano. A partire da oggi, infatti, HomePod mini costa di più. L’acquisto del dispositivo, con cui è possibile ottenere 6 mesi di Apple Music, ora prevede un prezzo più alto. In precedenza, infatti, Apple commercializzava il suo HomePod mini con un listino di 99 euro. Da oggi, invece, il listino è aumentato ufficialmente a 109 euro.

Da notare che l’incremento di prezzo non è accompagnato da un aggiornamento hardware del prodotto. Si tratta, infatti, dello stesso HomePod mini commercializzato in precedenza. C’è, però, una novità rappresentata dall’attivazione del sensore di temperatura e umidità, già presente nel dispositivo ma che era disabilitato di default. Con un nuovo aggiornamento, infatti, tale sensore viene attivato garantendo nuove funzionalità in più a chi aveva già acquistato HomePod mini ed anche a chi lo acquisterà in futuro (con un prezzo di listino più alto).

Il “nuovo” HomePod mini più costoso è disponibile sullo store Apple con la possibilità di scegliere tra cinque diverse colorazioni (Grigio Siderale, Blue, Bianco, Giallo e Arancione). Contemporaneamente, segnaliamo la possibilità di ordinare la seconda generazione di HomePod, ora disponibile anche in Italia, con un prezzo di 349 euro, sempre tramite Apple Store. In questo caso, è possibile scegliere tra la colorazione Mezzanotte e la colorazione Bianco.

