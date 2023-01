Dopo aver parlato dello stop alla condivisione delle password a partire dal 2023, torniamo a parlare di Netflix. Questa volta si tratta di una buona notizia che farà felici tutti i fruitori del servizio e possessori di iPhone.

Il team di sviluppatori di Netflix è sempre al lavoro su numerosi aggiornamenti, alcuni dei quali aggiungono nuove funzionalità mentre altri migliorano semplicemente l’usabilità dell’app risolvendo anche alcuni bug. All’inizio di questa settimana è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Netflix, anche se al momento limitato solo a iOS. Vediamo tutte le novità introdotte con l’ultimo update.

L’ex designer dell’interfaccia utente di Netflix Janum Trivedi ha rivelato alcune delle modifiche a cui ha lavorato l’anno scorso prima di lasciare l’azienda. Oltre a garantire una fluidità maggiore, ha progettato una nuova interfaccia che prevede l’introduzione dell’effetto parallasse in tutte le schermate e che reagisce al movimento del dispositivo con un sottile effetto di illuminazione, nuovi sfondi sfocati che si adattano dinamicamente ai contenuti sullo schermo, una nuova transizione delle schede interattiva e nuove animazioni del profilo e dell’avvio delle schermate riepilogative dei contenuti. Tutte le novità sono racchiuse in un video caricato dallo stesso designer che potete trovare qui sotto.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023