Netflix inizierà a impedire la condivisione delle password a partire dal 2023 nella speranza di spronare chi sfrutta questo sistema a creare nuovi account.

Il colosso dello streaming sostiene che sono almeno 100 milioni gli utenti che sfruttano il servizio utilizzando delle password “prese in prestito” da amici o familiari e, se fino a questo momento Netflix ha sempre fatto finta di non vedere, pare che la situazione stia per cambiare, tanto che si starebbe preparando a implementare delle misure per mettere fine a tale situazione.

Brutte notizie per gli utenti Netflix “abusivi”

Stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, il colosso dello streaming è consapevole che impedire la condivisione delle password di accesso al servizio potrebbe avere un serio contraccolpo sul numero di abbonati e, infatti, ha testato questa importante novità con una ristretta cerchia di utenti.

Netflix ha anche preso in considerazione la possibilità di aggiungere contenuti pay-per-view al suo catalogo, in modo da rendere gli abbonati al servizio un po’ più cauti nella condivisione delle proprie password di accesso con il timore che altri possano “abusare” della gentilezza e guardare programmi a pagamento. Ma pare che tale soluzione sia stata accantonata per evitare di rendere più complicata l’interfaccia del servizio e la fruizione dei vari contenuti disponibili.

Al momento non è chiaro come Netflix combatterà la condivisione delle password e probabilmente gli utenti per scoprirlo dovranno avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno.

Nel Centro Assistenza del servizio streaming viene precisato che gli account possono essere condivisi soltanto tra persone che convivono e per impedire la condivisione Netflix potrebbe monitorare gli indirizzi IP degli utenti, gli ID dei loro device e le attività dell’account.

Questa novità epocale arriva in un momento piuttosto difficile per il colosso dello streaming, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare una perdita di abbonati senza precedenti per la piattaforma.

