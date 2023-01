Nuove indiscrezioni circa la chiacchierata revisione della console PlayStation 5 suggeriscono cosa avrebbe in mente Sony per la presunta PS5 Slim con lettore rimovibile.

Tom Henderson di Insider Gaming, che ha già rivelato che Sony starebbe lavorando su una PS5 con un’unità ottica rimovibile che in futuro sostituirebbe le attuali PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, il 13 gennaio ha affermato che non sembrano in programma grandi cambiamenti hardware rispetto alla console originale, aggiungendo che probabilmente l’unità ottica non sarà compatibile con l’attuale versione digitale.

PS5 Slim non sarà potenziata

Questa sorta di “PS5 Gen 2” avrebbe un profilo più sottile grazie alla sua natura modulare, quindi potrebbe persino finire per essere la tanto attesa PS5 Slim. In altre parole l’informatore crede che non ci sarà una PS5 Pro come da recenti voci di corridoio, ma piuttosto una PlayStation 5 Slim nel 2023.

La sua affermazione relativa al fatto che “l’unità disco probabilmente non sarà compatibile con l’attuale versione digitale” delude le aspettative di molti possessori di PlayStation 5 Digital Edition che nemmeno a pagamento potrebbero sopperire alla mancanza.

A settembre il leaker ha affermato che la produzione di questa revisione di PlayStation 5 sarebbe iniziata ad aprile di quest’anno e che potrebbe essere disponibile per l’acquisto a settembre 2023.

