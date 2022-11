Continuano i rumor relativi al possibile debutto della nuova PlayStation 5 Slim. La gamma di console di casa Sony, infatti, potrebbe registrare l’arrivo di un’importante novità nel corso del prossimo anno. La casa nipponica, stando a quanto rivela un nuovo leak, starebbe lavorando ad una nuova versione della PlayStation 5 che viene identificata in rete come PS5 Slim, utilizzando una nomenclatura che Sony ha già utilizzato in passato ma che non è detto che venga riproposta con questa generazione di console. Il debutto della PlayStation 5 Slim dovrebbe essere programmato per la seconda metà del prossimo anno. La console andrebbe a sostituire entrambe le versioni della PS5 attualmente sul mercato. Ecco tutti i dettagli:

La nuova PlayStation 5 Slim debutterà il prossimo anno?

Ad anticipare il possibile debutto della nuova PlayStation 5 Slim è un nuovo leak di queste ore dell’insider Tom Henderson che cita “fonti affidabili”. La nuova console dovrebbe entrare in produzione nel corso del prossimo mese di aprile per poi arrivare sul mercato globale a partire da settembre 2023. Contestualmente, gli attuali modelli della gamma PS5 usciranno di produzione nel corso del prossimo mese di ottobre.

La nuova PlayStation 5 Slim (ribadiamo che il nome “Slim” è puramente indicativo e Sony potrebbe optare per una nomenclatura differente) sarebbe nota con il nome in codice Chassis D per distinguerà dalle versioni precedenti della console. Ricordiamo, infatti, che, in questi anni, la PS5 ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno portato ad una notevole riduzione del sistema di dissipazione (con relativo alleggerimento della console stessa che ha perso più mezzo chilo sia nella versione Standard che in quella Digital).

Il nuovo progetto su cui Sony sarebbe al lavoro sarà modulare, rimpiazzando sia la Standard che la Digital. La console, infatti, potrebbe arrivare sul mercato senza lettore ma con un apposito slot libero. In tale slot, gli utenti potranno inserire un lettore che Sony potrebbe commercializzare come accessorio separato. Questa scelta permetterebbe di ottimizzare al massimo i costi di produzione e di garantire anche un incremento dei profitti (anche considerando il possibile prezzo significativo del lettore aggiuntivo).

Secondo il leak, Sony punterebbe a distribuire 30 milioni di unità di PS5 nell’anno fiscale 2023. Circa 18,5 milioni di unità dovrebbero riguardare la sola versione “Slim” con lettore rimovibile che otterrebbe questo risultato in pochi mesi, contribuendo alla crescita significativa delle vendite della gamma PlayStation 5. Il progetto dovrebbe avere un ruolo centrale nella strategia di crescita futura di PlayStation.

In futuro potrebbe esserci spazio anche per una PlayStation 5 Pro?

Il lancio della versione Slim dovrebbe essere il primo aggiornamento significativo della gamma PlayStation 5, al netto degli aggiornamenti al dissipatore. Successivamente, la casa nipponica dovrebbe continuare a rinnovare la sua gamma con una versione “mid-gen” che possiamo già chiamare PlayStation 5 Pro, utilizzando la nomenclatura che Sony ha utilizzato con la precedente generazione.

La nuova PlayStation 5 Pro, secondo l’ultimo leak, è ancora abbastanza lontana. Il progetto non debutterà nel corso dell’anno fiscale 2023. C’è una possibilità che il lancio avvenga entro l’anno fiscale 2024 ma le fonti emerse in queste ore sembrano più propense ad anticipare un debutto nell’anno fiscale 2025. Il progetto della nuova Pro è da considerarsi in agenda ma il suo sviluppo è ancora molto lontano dall’essere completato. Sulla questione potrebbero arrivare ulteriori dettagli soltanto nel corso dei prossimi mesi quando, molto probabilmente, arriveranno anche conferme sul lancio della PS5 Slim. Ne sapremo di più nel prossimo futuro.

Leggi anche: La serie Call of Duty resterà su PlayStation, parola del numero uno di Xbox