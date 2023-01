Finora la console PlayStation 5 è stata venduta con un singolo controller nella confezione, indipendentemente dal fatto che includesse o meno un gioco, ma secondo un’indiscrezione di oggi a breve ci sarebbero novità in questo ambito.

Sony sta per lanciare i bundle PS5 con 2 controller inclusi

Secondo quanto riportato da Winfuture, Sony avrebbe in programma di ampliare la gamma di offerte combinate per quanto riguarda PS5, poiché dalla fine gennaio arriverebbero sugli scaffali dei negozi delle confezioni ufficiali con due controller DualSense inclusi, anziché uno solo.

Le nuove confezioni PS5 con due controller inclusi sarebbero in arrivo per l’edizione digitale e per quella standard dotata di unità ottica, insieme all’ultima revisione hardware della console con numeri di modello CFI-1216A o CFI-1216B.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sui prezzi dei due bundle, tuttavia alcuni rivenditori in Germania, dove un controller DualSense costa attualmente circa 65 euro, riportano prezzi compresi tra 619 a 669 euro per l’edizione digitale e tra 649 e 699 euro per la versione standard.

Durante il CES 2023 terminato ieri, Sony ha dichiarato che la carenza di console PS5 è finita, ma per ora rimane ancora abbastanza difficile da ottenere, soprattutto al prezzo consigliato.

